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Pelakon veteran disegani, Rosnah Johari, yang kini berusia 63 tahun, tidak berselindung lagi tentang pendiriannya yang tegas. Beliau menegaskan akan menolak sebarang tawaran lakonan yang datang bersama bayaran rendah, terutamanya jika kadar tersebut tidak setimpal langsung dengan pengalaman luas yang dimilikinya selama empat dekad dalam arena seni. Menurut Rosnah, tindakan menerima upah yang tidak munasabah ini bukan sahaja akan menggugat periuk nasinya sendiri, malah secara tidak langsung turut memberi impak negatif kepada maruah dan pendapatan rakan-rakan seperjuangan yang lain dalam industri seni tanah air. Kiranya, ini adalah soal menjaga standard, bukan saja untuk diri sendiri, tapi untuk semua!

Walau bagaimanapun, Rosnah bersyukur kerana sehingga kini, beliau tidak pernah ditawarkan bayaran yang rendah mahupun tidak masuk akal sepanjang kariernya dalam bidang lakonan. "Alhamdulillah, setakat ini saya tidak pernah menerima bayaran yang rendah seperti keluhan segelintir artis veteran lain," jelasnya. Beliau lebih selesa bekerja dengan penerbit yang sudah biasa bekerjasama dengannya, yang sudah tahu kadar bayarannya, jadi soal bayaran tidak perlu dibincangkan lagi.

Rosnah yang pernah merangkul anugerah Pelakon Wanita Terbaik (Drama) sempena Anugerah Seri Angkasa menerusi drama Sayang Sarawak pada tahun 1989 ini ditemui baru-baru ini pada tayangan filem pendek arahan Ogy Datuk Ahmad Daud berjudul Diam Yang Bergema, sempena Festival Filem Malaysia ke-35 (FFM35).

Namun, Rosnah yang pernah kembali meledak popularitinya menerusi drama Andai Tiada Dia ini, tidak menafikan realiti pahit yang dialami artis veteran lain. Beliau mengakui ada rakan seperjuangan yang terpaksa akur menerima bayaran yang lebih rendah berbanding sepatutnya, terutamanya bila tawaran berlakon semakin berkurangan. Keadaan ini, ujarnya, adalah satu situasi yang perlu difahami dan diberi perhatian. Bagi sebahagian pelakon veteran, menerima tawaran walaupun dengan bayaran rendah jauh lebih baik daripada tidak mempunyai sebarang sumber pendapatan langsung. Ini lebih kepada soal kelangsungan hidup. "Ada pelakon veteran yang sudah lama tidak mendapat tawaran berlakon. Jadi bila ada produksi yang menawarkan berlakon dengan bayaran rendah mereka terpaksa menerimanya untuk meneruskan kelangsungan hidup," kata nenek kepada empat cucu itu, memberi gambaran jelas betapa sukarnya keadaan.

Dalam masa yang sama, Rosnah amat berharap agar para penerbit dan pengarah di luar sana dapat lebih menghargai sumbangan dan pengalaman berharga artis-artis veteran ini. Beliau menyeru agar mereka sentiasa menawarkan kadar bayaran yang setimpal dengan kualiti dan legasi yang dibawa oleh pelakon-pelakon lama ini.