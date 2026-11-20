Hiburan

Industri perfileman tempatan kita memang tengah 'on fire' sekarang ni! Cuba bayangkan, lebih 10 filem Malaysia berjaya pecah panggung dan kutip lebih RM10 juta, untuk tahun ini sahaja. Ini bukan angka kecil tau, ini bukti yang karya anak tempatan kita dah semakin mendapat tempat di hati penonton, sekaligus menaikkan taraf kualiti penerbitan kita.

Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Finas), Datuk Azmir Saifuddin Mutalib sendiri kata, pencapaian ni dah capai sasaran yang Finas letak awal tahun dulu. Dulu, nak cari dua tiga filem yang capai kutipan macam ni pun susah, tapi sekarang? Lebih 10 filem! Pencapaian ini membuktikan karya tempatan semakin berkualiti dan mempunyai potensi untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Kan dah cakap, jangan pandang remeh filem tempatan kita ni.

Festival Filem Malaysia ke-35 (FFM35) ni bukan setakat acara anugerah biasa-biasa, tapi dah jadi pemangkin untuk kemajuan industri. Datuk Azmir jelaskan, kualiti filem kita yang makin power ni siap diakui oleh barisan juri FFM35 sendiri. Mereka berdepan persaingan sengit untuk menentukan filem terbaik daripada senarai pencalonan. Tak hairanlah kalau Finas nak jadikan FFM sebagai acara tahunan yang berprestij, bukan saja untuk raikan pembuat filem, tapi nak satukan semua penggiat industri dan dekatkan masyarakat dengan dunia filem kita.

Paling best, semangat kebersamaan dalam kalangan penggiat seni pun makin kuat. Ramai yang datang ke FFM35, termasuklah pelakon yang tak tersenarai dalam top five calon terbaik. Ini menunjukkan, dalam bersaing, kita tetap satu keluarga. Untuk terus menyemarakkan penghasilan karya yang lebih cemerlang, pemenang Filem Terbaik FFM35 siap bawa pulang dana RM1 juta! Power betul insentif ni, bolehlah buat filem lagi mantap lepas ni.

Penjurian FFM35: Tak Main-Main, Telus Habis!

Untuk FFM35 kali ni, Finas buat satu langkah berani yang tak pernah dibuat sebelum ni: perkenalkan sistem penjurian baru! Macam mana sistem baru ni berfungsi? Ha, meh sini kita explain satu-satu:

Mula-mula, Finas kekalkan lapan orang juri profesional yang memang dah biasa dengan industri ni. Tapi yang menariknya, Finas tambah lagi 50 orang juri industri. Ini bukan calang-calang juri tau! Mereka ni terdiri daripada bekas pemenang FFM sendiri dan pensyarah universiti . Ini betul-betul gabungan pengalaman dan pengetahuan akademik!

Proses penilaian pun dirombak. Juri-juri industri ni akan menilai semua karya yang bertanding secara dalam talian. Tapi ada satu lagi twist yang buat sistem ni sangat telus: identiti semua juri industri ni dirahsiakan. Mereka tak tahu siapa juri lain, malah juri profesional pun tak tahu siapa 50 juri industri ni. Hah, nampak tak betapa Finas nak pastikan proses penilaian ni bebas, telus, dan tak dipengaruhi oleh mana-mana kepentingan. Memang betul-betul jaga kualiti dan integriti!

Pada awalnya, memang ada sikit tanda tanya daripada juri profesional pasal kaedah pemarkahan dan perbincangan. Biasalah, benda baru kan. Tapi apa yang mengejutkan, bila semua proses dah selesai, mereka sendiri terkejut bila tengok keputusan 50 juri industri ni selari dengan penilaian mereka! Ini betul-betul membuktikan yang pendekatan baru ni memang mantap dan mampu perkukuh ketelusan. Jadi, keputusan tu bukan bergantung kat individu je, tapi dah melalui proses yang lebih menyeluruh dan adil. Siapa kata filem tempatan tak boleh celen dan FFM tak boleh upgrade? FFM35 dah buktikan sebaliknya! Macam mana, korang rasa sistem baru ni lagi power tak?