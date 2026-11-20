Hiburan

Konsert dokumentari muzikal Magnum Opus: M. Nasir Dekad Ke-5 (MOMND5) bakal menggegarkan Panggung Sari, Istana Budaya pada Sabtu, 5 Disember 2026. Acara yang dianjurkan oleh Luncai Emas Sdn. Bhd. ini akan meraikan perjalanan lima dekad Dato’ M. Nasir dalam dunia muzik, dari jam 8.00 malam.

Dato’ M. Nasir ialah figura yang telah menyumbang kepada perkembangan muzik Nusantara selama lima dekad.

Konsert ni bukan sekadar persembahan biasa tau, tapi lebih kepada 'konsert dokumentari muzikal'. Pendekatan ni akan bawa kita menyelami kisah di sebalik penciptaan lagu-lagu ikonik M. Nasir, sekali gus faham konteks perjalanan seninya yang panjang. Konsep ‘magnum opus’ tu sendiri, maksudnya karya agung atau karya terpenting, memang sesuai sangatlah untuk menggambarkan dedikasi M. Nasir dalam membangunkan identiti muziknya. Memang padu habis idea ni, dapat pancing peminat lama yang nak nostalgia, dan pada masa sama, tarik generasi baharu untuk faham legasi karya beliau.

Gabungan Power Orkestra & Gong

Apa yang lagi buat konsert ni nampak grand? Penglibatan Orkestra Simfoni Kebangsaan (OSK) bawah pimpinan Eric Lee, bersama-sama kumpulan Gong! Fuh, gabungan mantap ni confirm akan bagi sentuhan berbeza kepada 35 gubahan lagu ikonik M. Nasir.

Mohd Rafi Shafie akan bertindak sebagai pengarah muzik, bertanggungjawab untuk olahan berorkestra yang dijangka akan menyerlahkan melodi, harmoni, dan dinamika lagu-lagu tu dengan lebih terperinci. Bagi peminat yang dah sebati dengan lagu asal, ini peluang keemasan untuk dengar versi baharu yang lebih epik. Penglibatan Gong pula bukan benda baharu, diorang memang ada hubungan dengan siri Magnum Opus sebelum ni. Memang tak sabar nak tengok macam mana orkestra dan Gong ni bergabung tenaga, kan?

Produksi Mantap, Tiket Laku Keras!

Penganjur Luncai Emas Sdn. Bhd. turut memaklumkan penglibatan artis jemputan khas untuk memeriahkan lagi persembahan. Tapi, sorry guys, nama-nama diorang tak didedahkan lagi! Haa, mesti lagi suspen dan buat kita tertanya-tanya siapa yang bakal kongsi pentas dengan M. Nasir nanti.

Barisan produksi pun tak kurang hebatnya. Azmi Zainal Abidin dengan lebih 30 tahun pengalaman dalam penerbitan konsert, akan jadi pengarah persembahan. Ismail Mohd Shariff, pencetus idea MOMND5 ni, pulak yang ilhamkan reka bentuk produksi dan skrip. Keon Omar akan menggalas tanggungjawab sebagai penerbit eksekutif. Dengan team yang power macam ni, confirm jalan cerita konsert dokumentari muzikal ni akan sampai ke hati.

Kalau nak tahu, Istana Budaya sendiri jadi rakan strategik dengan menyediakan kemudahan ruang dan orkestra. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) pun bagi sokongan potongan cukai untuk penajaan konsert ni, mantap!

Yang paling penting, tiket konsert ni dah 90 peratus terjual pun! Makluman pada 16 November 2026 menunjukkan angka ni. Fuyoo, memang laku keras macam goreng pisang panas! Ini bukti betapa ramainya yang tak sabar nak tengok konsert lagenda ni. Kalau belum beli, cepat-cepatlah intai laman rasmi iLasso Tickets untuk semak kategori dan harga tiket, takut melepas!

Cabaran Buat Sang Sifu Muzik

Bagi Budiey, kekuatan MOMND5 terletak pada peluang untuk menghubungkan lagu dengan cerita di sebalik perjalanan penciptanya. Konsep dokumentari muzikal ni memang akan lebih berkesan kalau penceritaan tu berjaya jelaskan perkembangan idea dan pendekatan seni M. Nasir, tanpa ganggu 'flow' muzik yang dipersembahkan. Cabaran paling menarik tentulah pada olahan semula 35 gubahan lagu tu. Nak serasikan dengan orkestra dan Gong, pada masa yang sama kekalkan identiti asal lagu memang bukan kerja mudah. Tapi kita percaya, Sifu M. Nasir dan team dia boleh buat kerja gempak!

Jadi, dah bersedia ke nak teroka dekad-dekad seni Dato’ M. Nasir yang penuh inspirasi ni? Jangan sampai menyesal tak beli tiket, guys!