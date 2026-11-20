Hiburan

Penantian dah berakhir! Hari ini, 20 November 2026, lagu kolaborasi hebat antara pionir reggae dan dancehall Asia, Sasi The Don, dengan lagenda rock ikonik Malaysia, Dato’ Awie, berjudul 'Oh My Kawan' dah pun tersedia di semua platform penstriman muzik. Bukan itu saja, video muzik rasminya pun turut ditayangkan perdana di YouTube pada hari yang sama. Ini bukan sembarangan gandingan tau, sebab lagu ni bukan setakat nak pikat telinga, tapi nak sentuh hati kita semua.

'Oh My Kawan' ni datang dengan semangat persahabatan, muzik, dan perjalanan bersama. Dari mula dengar, memang dah terasa vibe positif yang lagu ni bawak, lebih-lebih lagi bila ia diangkat sebagai lagu tema persahabatan yang meraikan kebersamaan dan semangat budaya Malaysia kita yang unik. Menurut Proton e.MAS, kolaborasi ini mahu menjemput kita semua untuk menghargai momen persahabatan, kenangan yang dicipta, dan setiap perjalanan yang dikongsi dengan orang tersayang.

Gandingan Tak Disangka, Hasilnya Memukau

Siapa sangka, Sasi The Don dengan pengaruh reggae dan dancehall dia yang padu, boleh bergabung dengan personaliti rock dan vokal Dato’ Awie yang memang dah jadi trademark industri muzik kita? Gabungan dua artis dari latar muzik yang jauh berbeza ni memang satu tarikan utama 'Oh My Kawan'. Sasi The Don, yang juga bertanggungjawab sepenuhnya menulis, menggubah, dan mengarahkan lagu ini secara kreatif, berjaya menghasilkan sebuah karya bertenaga dan menggembirakan. Dengarkan saja, memang rasa nak ajak kawan-kawan ber’road trip’ atau lepak sambil kenang memori lama. Mesejnya jelas: hargai kawan baik yang sentiasa ada dan menjadikan setiap perjalanan hidup lebih bermakna.

Lebih Dari Sekadar Lagu, Semangat Persahabatan Sejati

Melodi yang mudah melekat di telinga, lirik yang relevan dengan kehidupan kita seharian, 'Oh My Kawan' ni memang ada potensi untuk jadi lebih daripada sekadar sebuah lagu. Ia macam satu ajakan terbuka untuk semua rakyat Malaysia, tak kira usia atau latar belakang, untuk sambut dan meraikan persahabatan yang menyatukan kita. Ingat tak dulu, waktu kita muda-muda, lagu apa yang jadi 'anthem' geng kita? Nah, 'Oh My Kawan' ni boleh jadi 'anthem' baru untuk generasi sekarang, mengingatkan kita betapa berharganya ikatan persahabatan.

"Friendship Powered by Proton e.MAS"

Kolaborasi ini tak berhenti setakat muzik saja. Proton e.MAS turut jadi sebahagian daripada perjalanan 'Oh My Kawan' menerusi kempen "Friendship Powered by Proton e.MAS". Idea di sebalik kempen ni memang cun, nak bawak semangat persahabatan ni ke dunia mobiliti elektrik. Proton e.MAS bukan cuma nak jadi kenderaan yang hantar kita ke destinasi, tapi nak jadi 'pemangkin' kepada pengalaman, pengembaraan, dan setiap detik yang kita kongsi bersama kawan-kawan. Kenderaan, ciri, dan teknologi Proton e.MAS pun turut tampil dalam video muzik eksklusif serta pelbagai kandungan sokongan lain. Ini memang strategi bijak untuk tunjukkan jenama EV Malaysia nombor satu ni lebih dari sekadar pengangkutan.

Ketua Pegawai Penjenamaan PRO-NET, Puan Salawati Mohd Yusoff, menekankan bahawa kolaborasi ini adalah cara mereka nak kuatkan lagi hubungan dengan rakyat Malaysia, dengan meraikan persahabatan, menyatukan generasi dan mencipta kenangan bermakna melalui perjalanan bersama. Lagu ini berjaya menyatukan dua generasi artis, dan mesejnya pun merentas generasi pendengar.

Misi Sasi The Don dan Detik Bermakna

Sasi The Don, yang dah lebih dua dekad mengembangkan budaya reggae di Malaysia dan Asia dengan gabungan rentak Caribbean dan pengaruh tempatan, bukan setakat artis biasa. Dia juga seorang strategis kreatif dan pembina jenama, malah kini Ketua Pegawai Eksekutif serta pengasas Rimba Lions Communications Sdn Bhd. Misinya memang jelas: nak letakkan muzik Malaysia di pentas antarabangsa dengan lagu yang bermakna dan menghiburkan. 'Oh My Kawan' ini memang kesinambungan kepada misi mulia tu. Ia menunjukkan muzik Malaysia boleh jadi relevan dan menyentuh hati sesiapa saja, di mana jua.

Paling penting, 'Oh My Kawan' ni memang ingatkan kita yang kawan baik adalah harta paling berharga dalam hidup. Jadi, tunggu apa lagi? Jom ajak kawan-kawan korang dengar lagu ni hari ini juga, dan terus rancang perjalanan seterusnya untuk cipta lebih banyak kenangan. Persahabatan sejati tak kenal usia, genre, atau latar belakang, sama macam gandingan Sasi The Don dan Dato’ Awie ni. Memang betul-betul buat kita hargai kawan yang sentiasa menemani setiap perjalanan hidup.

Siapa geng korang yang wajib dengar lagu ni bersama?