Hiburan

Nur Fazura memang tak pernah lokek berkongsi kasih sayang dia pada anaknya, Nur Fatima Aisya. Baru-baru ini, pelakon jelita tu buat ramai 'melting' di Threads bila dia muat naik foto kegemaran dia dengan Fatima, sambil meluahkan perasaan yang cukup menyentuh hati.

Fazura ni memang jenis ibu yang penyayang gila! Dia cakap, walaupun dah banyak sangat gambar dia dengan Fatima yang dirakam, tapi gambar yang dikongsi tu tetap jadi 'the one' bagi dia. “Antara semua gambar kita berdua yang pernah dirakam, ini masih yang paling Mommy suka. Fatima akan sentiasa jadi yang terbaik buat Mommy. Kamu dah lihat segalanya, tapi entah bagaimana kamu tetap anggap Mommy yang terbaik,” tulis Fazura, menunjukkan betapa besarnya kasih sayang dan penghormatan Fatima pada dia. Aww, comelnya!

Bukan itu saja, Fazura juga tegaskan yang kasih sayang dan tanggungjawab dia untuk menjaga Fatima ni adalah perkara paling bermakna dalam hidup dia. Fuh, memang power la semangat keibuan dia ni! Katanya lagi, “Tanpa kamu sedari, kamulah anugerah paling berharga yang Allah SWT kurniakan kepada Mommy. Menyayangi dan menyediakan segala keperluan kamu adalah tujuan hidup Mommy yang paling bermakna. Mommy sanggup korbankan waktu tidur asalkan dapat melihat kamu terus tersenyum sampai bila-bila.” Cuba korang bayangkan pengorbanan seorang ibu tu, sampai sanggup tak tidur malam demi anak! Memang kita tahu Fazura ni ibu yang dedicated.

Fazura juga nampak faham sangat perasaan Fatima bila dia tak dapat ada kat sisi anaknya waktu malam kebelakangan ini. Mesti Fatima rindu Mommy dia! Tapi, Fazura dah janji yang banyak kebahagiaan akan datang tak lama lagi. Hmm, apa agaknya kebahagiaan yang menanti mereka berdua tu, kan? Tak sabar nak tahu!