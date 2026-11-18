Hiburan

Pada 14 Oktober 2026 lalu, diadakan satu acara yang gempak – NONA Gala Awards 2026 Media Soiree! Ini bukan event biasa-biasa, geng. Ini kali pertama majlis sebegini dianjurkan. Fuh, terus rasa aura eksklusif dia, kan?

Paling power, majlis ni diadakan sempena 40 tahun penubuhan penganjurnya. Empat puluh tahun, guys! Empat dekad meraikan kejayaan, mengangkat kecemerlangan, dan menghargai insan-insan luar biasa yang memberi impak serta meninggalkan legasi di tanah air kita.

Penganjur komited meraikan dan mengangkat kisah inspirasi.

Setiap nama penerima anugerah, sebuah kisah kejayaan.

So, korang rasa siapa yang paling layak terima anugerah? Cer share sikit pendapat korang kat komen!