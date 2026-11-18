Hiburan

Jenama teknologi automotif 70mai kini dah perkenalkan siri dashcam terbaru, A900, lengkap dengan teknologi rakaman 4K dwi-kamera. Pelancaran siri ni pada pameran International Automodified (IAM Kuala Lumpur 2026) dekat Serdang, Selangor pada 8 November lepas tu, turut menyaksikan pelakon Syafiq Kyle dilantik jadi Rakan Produk Siri A900. Memang padu!

Pelancaran itu berlangsung bersempena sambutan ulang tahun ke-10 jenama 70mai. Mana taknya, diorang pun baru terima pengiktirafan ASEAN Records sebab berjaya jual 425,810 unit dashcam dekat Shopee, Lazada, dan TikTok Shop di Malaysia dengan Thailand dari Januari 2025 sampai Ogos 2026. Dahsyat!

Yang paling menarik perhatian, 70mai dengan DM Dasher anjurkan kempen cabutan bertuah sempena ulang tahun ke-10 ni, siap nak bagi hadiah utama sebuah kereta Proton e.MAS 5 kat pelanggan di Malaysia. Bayangkan, dapat dashcam baru, pastu ada peluang menang kereta! Rezeki berganda ni.

Nak join cabutan bertuah ni senang je. Korang cuma perlu beli mana-mana model dashcam terpilih dari 1 Januari hingga 31 Disember 2026 melalui saluran jualan sah. Lepas tu, automatik korang akan dapat penyertaan bila dah lengkapkan proses pendaftaran dan pengaktifan produk menerusi aplikasi rasmi 70mai. Pastikan korang baca terma dan syarat ya. Cabutan bertuah ni akan berlangsung pada 15 Januari 2027. Cepatlah sikit beli, mana tahu rezeki korang kan?