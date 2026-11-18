Hiburan

Penantian peminat yang asyik bertanya 'bila nak kahwin?' akhirnya terjawab apabila Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS), Datuk Hans Isaac, pada Isnin lalu, mengumumkan dirinya sudah bertunang!

Tunangnya ialah bekas Miss Universe Malaysia 2020, Francisca Luhong James. Berita gembira ini dikongsikan sendiri oleh Hans melalui hantaran di Instagramnya, siap dengan gambar cincin pertunangan lagi.

Hans meluahkan rasa syukur yang teramat kerana bakal melangkah ke fasa baharu kehidupan bersama pilihan hatinya itu. Malah, dia menyifatkan keputusan untuk melamar Francisca sebagai antara keputusan terbaik yang pernah dibuat dalam hidupnya. Fuh, padu!

Dalam perkongsian yang sama, Hans turut memperkenalkan bakal isterinya yang berketurunan Kayan dan Iban itu. Dia sempat berseloroh, "Dia berkata…….Yes! Selamanya bersama insan kegemaran saya. Untuk selamanya bersama awak, bakal isteri saya yang berketurunan Kayan/Iban. Keputusan terbaik yang pernah saya buat dan dia berkata ya. Sekarang dia sudah terikat dengan saya,” katanya, gurau-gurau manja.

Buat peminat yang selama ini asyik 'mengetuk pintu' soal perkahwinan, Hans pun sempat menyakat mereka. "No more… Hans bila nak kahwin?” tulisnya. Haa, puas hati semua kan? Sekarang dah tak payah tanya lagi!

Untuk info tambahan, Francisca yang berasal dari Kuching, Sarawak ini memang bukan calang-calang orang. Selain dinobatkan Miss Universe Malaysia 2020, dia juga pernah mewakili negara kita ke pertandingan Miss Universe pada tahun yang sama. Patutlah Hans terpikat!

Perkongsian Hans di Instagram tu memang penuh dengan ucapan tahniah dan doa daripada rakan artis serta warga maya. Masing-masing teruja melihat Hans akhirnya menamatkan zaman bujangnya. Kami pun tumpang gembira! Semoga dipermudahkan segala urusan sampai ke jinjang pelamin nanti, ya.