Hiburan

Akhirnya, yang dinanti-nantikan dah tiba! Siri drama muzikal terbaru Astro, School of Stars (S.O.S.), mula bersiaran hari ini, 18 November 2026. Drama lapan episod ini akan membawa kita menyelami kehidupan pelajar universiti yang sentiasa diuji dengan pelbagai cabaran dan tekanan untuk menyerlahkan bakat masing-masing.

S.O.S. bukan saja nak hiburkan kita dengan muzik, tapi juga berani sentuh isu-isu yang dekat dengan jiwa anak muda sekarang. Isu macam keyakinan diri, kesihatan mental, tabiat membuli, dan tekanan perasaan semuanya dibincangkan dalam siri ini.

Menurut Nufazlina Radzi, Penolong Naib Presiden Kandungan GenNext, siri ini dekat dengan kehidupan generasi muda. Katanya, “Selain hiburan dan muzik, siri ini turut menyentuh cabaran yang sering dihadapi mereka seperti tekanan sosial, keyakinan diri dan pencarian identiti.” Harapan Astro, siri ini dapat beri inspirasi kepada kita semua untuk terus percaya pada diri dan kejar impian, tak kiralah apa cabaran pun yang datang.

Memang gempaklah bila siri ini tampilkan barisan pelakon muda berbakat yang sedang naik daun macam Evertts Gomes, Nelysa Kay, Daniel Fong, Alvy Joanna, dan Faiz Najib. Plot cerita S.O.S. mengisahkan tentang Fiz (lakonan Evertts Gomes), seorang pelajar berbakat dari keluarga biasa-biasa je, yang dapat biasiswa untuk belajar seni. Perjalanan dia makin mencabar bila bertemu dengan Puteri (Nelysa Kay), pelajar yang letak harapan tinggi, dan Damien (Daniel Fong), teman lelaki Puteri yang berbakat dan datang dari keluarga senang.

Persaingan sengit antara mereka ni akhirnya jadi konflik, tapi mereka kena belajar bekerjasama dan ketepikan perbezaan demi satu pertandingan yang akan tentukan masa depan masing-masing. Memang macam ni lah realiti hidup pelajar, kan? Ada je drama sana sini!

Untuk tambah lagi aura siri ni, Astro dah lancarkan lagu runut bunyi asal (OST) berjudul ‘Terbang Tinggi’ pada 21 Oktober 2026 lepas. Lagu ni dinyanyikan oleh DNA, kumpulan muzik fiksyen yang jadi sebahagian dari jalan cerita S.O.S. Mesej lagu ni pun power, pasal keberanian kejar impian dan sentiasa bangkit bila berdepan halangan.

Jangan lupa tau, siri ini akan bersiaran setiap hari Rabu dan Khamis, jam sembilan malam di Astro Ria (saluran 104), Astro GO, On Demand, dan Sooka. Jadi, korang dah ready nak layan drama muzikal penuh emosi dan pengajaran ini? Jom kita sama-sama saksikan perjalanan Fiz dan kawan-kawan!