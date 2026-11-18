Hiburan

Pelakon Jazmy Juma, yang pernah kita tonton dalam drama "Hilang Dalam Rindu", kini sah serius nak terjun ke dunia nyanyian. Minatnya yang mendalam ni bukan baru semalam, tapi dah berputik sejak dari bangku sekolah lagi, dan kini tiba masanya untuk dia mengejar impian muziknya.

Bukan sekadar suka-suka, Jazmy Khan Juma Khan atau lebih mesra dipanggil Jazmy, memang dah lama pendam hasrat untuk meluaskan sayap sebagai seorang penyanyi. Kecenderungan dia terhadap muzik tu dah ada sejak kecil, sebab suasana di rumahnya selalu meriah dengan sesi karaoke bersama keluarga. Sebelum ini, jadual kerjaya lakonan yang padat menjadi penghalang utama, menyebabkan hasrat murninya untuk menceburi arena muzik terpaksa ditangguhkan. Tapi nampaknya, penangguhan itu hanya membuat semangatnya makin berkobar.

Tapi, jangan ingat dia main redah je. Untuk pastikan persediaan mantap, Jazmy dah pun ambil inisiatif menjalani latihan vokal sejak beberapa tahun lalu. Dia pernah menghadiri kelas vokal pada 2020 dan 2021. Dia juga akui, belajar menyanyi dan vokal ni penting bukan saja untuk muzik, tapi untuk lakonan juga.

Sasaran Karier Muzik Menjelang 2027

Jazmy memang letak harapan tinggi untuk tengok kerjaya muziknya mekar menjelang tahun 2027. Dia sasar nak buat lebih banyak persembahan pentas. Dia berharap mempunyai banyak persembahan dalam bidang muzik menjelang 2027. Dia tambah lagi, dia tak tahu apa yang Allah dah susunkan, tapi harap ada peluang untuk dia lalui pengalaman itu. Walaupun cita-cita besar, Jazmy kata dia mahu mencuba dahulu, melakukan 'trial and error' sebelum benar-benar bergelar penyanyi profesional. Strategi yang bijak dan berhati-hati ni memang patut dipuji!

Walaupun terbuka untuk cuba macam-macam genre mengikut kesesuaian vokal, Jazmy sekarang ni lebih cenderung nak bawa lagu balada melankolik. Ya, lagu-lagu yang menusuk kalbu dan penuh emosi! Dia berkata lagu-lagu sedih amat sesuai untuk dirinya buat masa ini. Ada sebab yang mendalam di sebalik pilihan genre ni. Katanya, kalau dia sedih, dia akan dengar lagu sedih. Jadi apabila dia bersedih, dia tahu dia kena kuat sebab ada orang lain yang lebih sedih daripadanya atau yang turut merasakan kesedihan yang sama. "Jadi saya fikir kalau saya buat lagu sedih, orang lain yang sedang bersedih mendengar lagu itu, dia akan jadi lebih kuat kerana dia tahu dia tidak bersendirian, ada orang lain yang turut merasai apa yang dirasakannya," kongsinya. Falsafah dia tentang lagu sedih ni memang deep dan penuh empati, kan?

Dari Lakonan ke Pentas Nyanyian

Jazmy anggap bidang nyanyian ni medium luahan perasaan yang unik dan lain macam berbanding lakonan. Sedar diri perlu tambah baik, dia siap dah rancang nak ikut kelas vokal lagi dan kelas persembahan muzik untuk mantapkan kemahiran. Dia berkata belum pandai memanfaatkan pentas sebagai seorang penyanyi.

Dia terangkan, bila berlakon ada set dan kamera, jadi senang nak manfaatkan ruang tu. Tapi di pentas, dia belum jumpa lagi identiti sebagai penyanyi dan macam mana nak bawa persembahan. Hmm, struggle is real untuk cari persona atas pentas.

Bukan sekadar berangan, Jazmy pun rajin tambah ilmu muzik dengan perhati aksi pentas bila dia pergi tengok mana-mana 'show' atau konsert. Pasal tawaran lakonan yang mungkin kurang bila dia aktif menyanyi, Jazmy tak risau pun. Dia serahkan soal rezeki pada Tuhan. Pelakon "Hilang Dalam Rindu" ini cuma nak buat apa yang dia minat, walaupun dia akui proses nak jadi penyanyi ni bukan senang dan susah nak bahagikan dengan kerja lakonan yang sibuk.

Semoga Jazmy berjaya gegarkan pentas dengan vibe sedih dia tu, guys!