Hiburan

Momen ibu bapa meraikan kejayaan anak menamatkan alam persekolahan memang sentiasa jadi kenangan manis yang tak dapat dilupakan. Lebih-lebih lagi bila kita tengok si kecil yang membesar depan mata, kini melangkah ke fasa pendidikan yang lebih tinggi. Rasa bangga dan terharu tu memang tak terkata!

Begitulah juga dengan pelakon jelita, Rozita Che Wan, atau lebih mesra disapa Che Ta. Beliau baru-baru ini berkongsi kegembiraan dan kebanggaannya apabila anak perempuannya, Aaisyah Dhia Rana, telah berjaya menamatkan sesi persekolahan Tahun Enam. Ini menandakan Aaisyah bakal melangkah ke Tingkatan Satu pula tidak lama lagi, satu fasa baharu dalam perjalanan pendidikannya.

Menerusi hantaran yang dimuat naik di media sosial, Che Ta berkongsi beberapa keping gambar Aaisyah yang tampak begitu anggun dan berseri-seri. Yang menarik perhatian ramai adalah penampilan Aaisyah yang lengkap mengenakan jubah konvokesyen, meraikan tamatnya peringkat sekolah rendah dengan penuh bergaya. Nampak macam betul-betul nak grad universiti, padahal baru darjah enam!

Kapsyen bersahaja Che Ta dalam loghat utara memang mencuit hati ramai. Isteri kepada pelakon Zain Saidin ini sempat berseloroh menyamakan suasana majlis tamat sekolah Aaisyah itu seperti majlis graduasi di menara gading. Beliau mengimbas kembali zaman persekolahannya dahulu, di mana hanya mereka yang berjaya melanjutkan pengajian ke universiti sahaja berpeluang menyarungkan jubah konvokesyen yang berprestij itu. Congratulations sayang @aaisyahdhiarana111 dah complete Year 6, tulisnya, mengiringi gurauan itu.

Bukan sekadar penampilannya yang cantik bergaya, Aaisyah juga nampaknya sudah punya ‘permintaan’ sendiri untuk meraikan hari istimewanya itu. Che Ta mendedahkan, anak kesayangannya itu sudah awal-awal lagi berpesan kepada ibunya supaya membawa bunga untuk majlis tersebut. Maklumlah, momen penting kan, mesti nak bunga punya!

Permintaan Aaisyah itu ditunaikan Che Ta dengan penuh kasih sayang, malah dengan sentuhan jenaka ibunya yang tersendiri. Che Ta menyeloroh bahawa beliau membawa ‘sepasu’ bunga untuk Aaisyah, menggambarkan jumlah bunga yang dibawa itu sangat banyak dan besar. P/s dia awai-awai lagi dah pesan kat mak dia suruh bawak bunga... sepasu mak dia bawak, gurau Che Ta, menampakkan betapa beliau melayan kehendak anaknya itu.

Perkongsian Che Ta ini semestinya mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Rata-ratanya terhibur dengan kapsyen bersahaja Che Ta, terutamanya penggunaan dialek utara yang seringkali menjadi ‘trademark’ pelakon itu. Gurauan Che Ta mengenai bunga ‘sepasu’ yang dibawakan untuk Aaisyah juga tak kurang menjadi perhatian, siap ada yang berseloroh bertanya sama ada bunga sebanyak itu untuk dikongsi bersama rakan sekelas Aaisyah atau tidak.

Ramai juga netizen yang bersetuju dengan pemerhatian Che Ta mengenai fenomena majlis graduasi zaman sekarang. Mereka mengakui bahawa majlis konvokesyen kini sudah tidak lagi terhad kepada pelajar universiti semata-mata, malah murid-murid sekolah rendah dan kanak-kanak tadika turut diraikan dengan jubah serta topi konvokesyen yang serupa. Ada yang komen, Jangan cakap Tahun Enam, sekarang prasekolah pun dah konvo macam kat universiti, dan Bukan saja darjah enam, tadika pun dah ada graduation. Dulu keluar universiti saja digelar graduan, baru layak pakai gaun dan topi yang berprestij ini. Ini menunjukkan bagaimana trend meraikan pencapaian akademik telah berkembang meluas di pelbagai peringkat umur.

Di sebalik gurauan dan perbincangan mengenai trend graduasi, ruangan komen turut dibanjiri dengan ucapan tahniah dan pujian terhadap penampilan Aaisyah. Ramai netizen menyifatkan anak perempuan Che Ta itu kelihatan semakin cantik dan anggun seiring peningkatan usianya. Ada yang mengusik Aaisyah seperti seorang pelakon utama filem, dengan komen seperti, Miss World sangat hang ni Aisyah ooooiiiii! Congrats beautiful, dan Punya lawa la Aisyah, gambar dia dah macam heroin-heroin movie AI tu dah. Malah, ada juga yang sukar mempercayai Aaisyah bakal melangkah ke Tingkatan Satu tidak lama lagi, kerana masih mengingatinya sebagai seorang kanak-kanak kecil. Memang cepat masa berlalu, kan?

Momen sederhana tetapi penuh makna ini pastinya akan menjadi kenangan manis buat Che Ta sekeluarga, apatah lagi melihat anak yang dibesarkan kini bersedia membuka lembaran baharu dalam perjalanan pendidikannya. Tahniah Aaisyah, semoga terus maju jaya!