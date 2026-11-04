Uyaina Arshad: 'Tiga Putera Raja, Saya Seorang Queen' – Macam Mana Nak Kekal Cergas Dengan Tiga Anak Kecil?

Hiburan

"Tiga putera raja, saya seorang queen," kata pelakon dan pengacara, Uyaina Arshad, 34, mengenai kehidupannya yang dikelilingi anak-anak lelakinya. Ibu kepada Raja Urhan, empat tahun, Raja Urayyan, dua tahun, dan Raja Uzayn, tujuh bulan ini bersyukur dengan kehadiran cahaya mata yang melengkapkan rumah tangganya bersama suami, Raja Syahiran.

Realitinya, Uyaina tak nafikan, tanpa sokongan padu dari orang sekeliling, memang tak jalanlah nak kekal aktif dalam dunia seni sambil membesarkan tiga hero kecil ni. "Saya rasa mampu untuk bekerja dan masih meneruskan kerjaya, pada masa sama bergelar ibu kepada tiga cahaya mata disebabkan sistem sokongan yang sangat kuat," ujarnya.

Suami, Raja Syahiran Raja Azhanrianshah, keluarga mentua, keluarga sendiri, dan pembantu adalah tulang belakang utama. Bagi Uyaina, ibu bekerja bukan sekadar membahagikan masa, tetapi perlu memastikan anak-anak mendapat penjagaan dan perhatian ketika dia keluar mencari rezeki. Disebabkan sistem sokongan itulah dia mampu berlakon, mengacara dan menerbitkan filem.

Nak tahu lagi gempak? Walaupun baru tujuh bulan melahirkan anak ketiga, Uyaina masih aktif bersenam! Pendekatan dia berubah setiap kali lepas bersalin. Dulu lepas anak pertama, dia Muay Thai dan kickboxing. Anak kedua, rajin berjalan satu jam atas walking pad setiap hari.

Sekarang, selepas anak ketiga, Uyaina makin adventurous. Dia cuba macam-macam dari pilates, aerial pilates, sampai ke bungee workout. Jogging, berjalan, dan zumba pun masih on. Prinsipnya, "as long as you move," katanya. Lingkungan kawan-kawan yang aktif pun jadi inspirasi. Kalau kawan-kawan slim, fit, cantik, automatik kita pun rasa terpanggil nak join geng, kan?

Dia bercerita, kawan-kawannya seperti Nurin Afiqah, Datin Bella Dally dan To' Puan Syamim Freida memang sangat aktif, dan ini yang mendorongnya untuk kekal cergas. Memang power lah Uyaina ni! Jadi, korang rasa, cukup tak support system kita kalau nak jadi supermom macam dia?