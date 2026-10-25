Uyaina Arshad Tak Mampu Maafkan Individu 'Mulut Puaka', 'Talam Dua Muka'! Fuh, Pedas!

Hiburan

Uyaina Arshad, pelakon dan pengacara yang sering menjadi perhatian, baru-baru ini mencuri tumpuan ramai apabila dia memuat naik hantaran di media sosial. Hantaran itu menceritakan kekecewaan mendalamnya terhadap individu yang telah mengkhianati kepercayaannya.

Walaupun tiada nama disebutkan, Uyaina terang-terang menyifatkan individu terbabit sebagai seorang yang mempunyai karakter 'talam dua muka' dan juga 'toksik'. Fuh, memang padu betul ayat dia!

"Saya rasa saya tidak akan mampu untuk memaafkan awak," tegas Uyaina, yang menyifatkan sikap dengki, perwatakan bermuka-muka, mulut puaka dan toksik individu itu tidak layak menerima kemaafan. Ayat ini betul-betul menggambarkan betapa sakit hatinya.

Ibu kepada dua cahaya mata ini turut memberi amaran keras kepada individu berkenaan agar tidak sesekali mengambil kesempatan di atas sikap berdiam dirinya selama ini. Dia menjelaskan, tindakannya tidak mendedahkan segala keburukan individu tersebut bukanlah bermaksud dia seorang yang lemah, sebaliknya dia memilih untuk tidak bersikap kebudak-budakan.

Dia menegaskan bahawa sikap berdiam dirinya tidak bermakna dia lemah, dan menyifatkan dirinya tidak picisan seperti individu berkenaan.

Dalam pada itu, Uyaina mengakui rasa sakit akibat sebuah pengkhianatan itu menjadi lebih perit apabila ia dilakukan oleh insan yang selama ini diletakkan kepercayaan yang tinggi. Ujarnya, insiden tersebut merupakan tamparan hebat dan menjadi pengajaran paling besar buat dirinya sepanjang tahun ini.

Siapa agaknya yang buat Uyaina Arshad sampai meluah pedih macam ni? Harap tabah lah, Uyaina!