Usaha Dapatkan Zuriat Tak Pernah Berhenti: Achey Berharap Perjalanan IVF Kali Ini Bawa Berita Gembira

Hiburan

Pelawak Achey bersama isterinya kini berusaha menimang cahaya mata melalui rawatan persenyawaan in-vitro (IVF) . Harapan mereka menggunung agar perjalanan kali ini dipermudahkan dan akhirnya membuahkan hasil seperti yang diimpikan.

Menerusi perkongsian di media sosial, Achey turut menitipkan kata-kata semangat buat pasangan lain yang sedang melalui fasa yang sama. Katanya, usaha mendapatkan cahaya mata ini jangan sesekali dilunturi rasa putus asa.

Achey menulis, “Untuk korang yang sedang berjuang mendapatkan zuriat, jom kita bersama jangan pernah berhenti berharap, usaha dan yakin dengan Allah.”

Bukan itu sahaja, Achey juga menyatakan keyakinannya bahawa setiap usaha, pengorbanan, air mata dan doa yang dititipkan pasti ada hikmahnya. Dia turut mengingatkan semua untuk sentiasa yakin dengan perancangan Allah SWT.

Ramai yang tertanya-tanya keputusan IVF kali ini, namun Achey hanya berkata semoga ada rezekinya. Dia percaya setiap usaha, air mata dan doa tidak pernah sia-sia, dan yakin Allah ada rencana-Nya, berjaya atau tidak.

Sebelum ini, Achey atau nama sebenarnya Mohd Nasir Hamzah, 36, pernah memaklumkan yang isterinya menjalani proses rawatan IVF pada Disember 2022. Namun, rezeki untuk menimang cahaya mata sendiri belum menyebelahi mereka. Untuk makluman, Achey dan Nor Hasanah mendirikan rumah tangga pada tahun 2011 dan kini memiliki seorang anak angkat perempuan bernama Nur Tiara Zinnirah yang dipelihara sejak tahun 2018.

Semoga impian Achey dan isteri untuk melengkapkan keluarga dengan zuriat sendiri dimakbulkan, tak sabar nak tengok mereka sambut berita gembira ni! Amin.