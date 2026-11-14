Que Haidar Akui Selesa Dengan Fazura: Tak Tolak Kalau Ada Jodoh?

Hiburan

Aduh, siapa je tak kenal Que Haidar dan Nur Fazura, kan? Dua nama dalam industri lakonan tanah air. Baru-baru ini, peminat mula berbisik-bisik, siap ada yang 'ship' lagi, bila Que Haidar sendiri mengaku ada hubungan rapat dengan aktres jelita, Nur Fazura.

Que Haidar, atau nama penuhnya Tengku Iskhan Shah Tengku Haida, yang dikenali sebagai seorang pelakon berkaliber, kini menjadi bualan hangat. Manakala Nur Fazura pula, yang bukan sahaja aktres tetapi juga penyanyi dan hos TV, memang dah lama jadi pujaan ramai. Kisah keakraban mereka ni lah yang buat netizen tak senang duduk. Jom kita selongkar apa yang Que Haidar sendiri dah cakap!

Keakraban Yang Bikin Senang Hati

Pada Khamis 12 November lalu, Que Haidar, 47 tahun, tanpa berselindung mengakui bahawa Nur Fazura adalah antara individu yang paling rapat dengannya sekarang. Hubungan mereka, katanya, bukan sekadar kawan biasa, malah sangat selesa.

Menurut Que, keserasian itu mungkin terjalin sebab mereka berkongsi minat yang sama dan latar belakang kerjaya yang serupa dalam dunia lakonan. Que mengakui Fazura kini kawan perempuan yang rapat dengannya kerana mereka berdua pelakon dan banyak topik yang boleh dibualkan, terutama mengenai lakonan dan filem.

Bukan itu saja, Que juga mendedahkan bahawa mereka berdua memang suka sangat bergurau. “Kami juga suka bergurau. Dia buat lawak, saya gelak. Saya pula buat lawak, dia gelak. Mungkin perkara-perkara itulah yang membuatkan kami selesa,” katanya. Bayangkanlah, dah macam bestie forever! Nampak sangat chemistry tu sampai boleh berbalas lawak pun dah cukup buat hati senang.

Bila Jodoh Berkata, Kita Takkan Lari

Haa, ini part yang paling buat ramai terangkat kening. Que Haidar tidak mahu membuat sebarang spekulasi mengenai hala tuju hubungan mereka.

Memanglah, jodoh itu di tangan Tuhan, tak siapa boleh sangkal. Tapi bila dua-dua dah selesa, siap ada chemistry yang meletop macam ni, tak mustahil lah kalau ada bunga-bunga cinta berputik. Cuma, Que lebih suka fokus pada keselesaan dan keserasian yang sedia ada antara mereka. “Apa yang penting ialah orang-orang yang berada di sekeliling saya dan bersama saya,” ujarnya, menunjukkan beliau menghargai kehadiran orang-orang terdekatnya.

Doa Peminat Dihargai, Tapi...

Seperti yang dijangka, ramai peminat yang dah mula 'ship' habis-habisan Que Haidar dan Nur Fazura. Siap ada yang menitipkan doa baik-baik agar Que Haidar menjaga Fazura dengan sebaiknya. Amboi, kemain lagi peminat ni, dah macam jadi matchmaker profesional! Mereka dah nampak kebahagiaan di depan mata, tu yang gigih mendoakan yang terbaik.

Namun begitu, Que Haidar akui dia tak terlalu “ambil port” dengan permintaan dan doa sebegitu. Dia bersyukur dengan doa-doa baik itu kerana ia bukan sesuatu yang mudah diperoleh. Bagi Que, doa baik itu memang dihargai, tapi beliau lebih memilih untuk menumpukan perhatian kepada orang-orang yang benar-benar ada di sekeliling dan bersamanya sekarang.

Pendek kata, Que Haidar memang selesa gila dengan Fazura sampai boleh bergurau senda dan berborak pasal filem. Bab jodoh tu, biarlah takdir menentukan. Tapi kalau betul ada jodoh, ramai lah yang akan senyum lebar dan bersorak kegembiraan, kan? Korang rasa, patut ke mereka jadi pasangan selebriti paling sweet lepas ni?