Riena Diana Sampai Menangis, Habis Keith Foo Kena Marah Tiap Hari Sebab Watak ‘Anak Mak’!

Hiburan

Pelakon Keith Foo mendedahkan yang kekasihnya, Riena Diana, antara individu yang paling terkesan dengan watak lakonannya dalam drama ‘Suamiku Anak Mak’. Sampai ke tahap Riena kerap memarahinya gara-gara geram sangat dengan karakter yang dibawa Keith!

Menurut Keith, Riena yang biasanya lepak layan drama Korea sahaja, kini gigih ikut drama tempatan itu dari episod pertama lagi. "Riena jarang tengok drama tempatan kita, dia selalu tengok cerita Korea. Inilah kali pertama dia betul-betul ikuti dari episod satu sampai sekarang. Dia geram betul dengan saya. Hari-hari kena marah!" katanya sambil ketawa. Fuh, memang padu penangan drama tu!

Bukan setakat geram, Keith turut berkongsi yang Riena pernah menitiskan air mata masa babak watak lakonan Emma Maembong dibuli dalam episod kelapan. Keith merasakan reaksi emosi kekasihnya itu, yang juga seorang pelakon, membuktikan jalan cerita dan lakonan dalam drama berkenaan berjaya menyentuh hati penonton. Memang betullah tu, kalau dah pakwe sendiri kena marah, sah-sah drama tu menjadi!

Pada mulanya, Keith akui dia tak jangka watak suami yang terlalu ikut cakap mak sendiri boleh buat ramai penonton naik angin. Dia sangka 'Suamiku Anak Mak' ni drama komedi ringan je, berdasarkan tajuk dan sinopsis yang diterima. Tapi, tanggapan tu meleset bila penggambaran bermula dan dia sedar jalan cerita drama ni sebenarnya serius, penuh konflik kekeluargaan.

Cabaran utama bagi Keith adalah untuk membawa watak lelaki yang bergelut nak seimbangkan tanggungjawab antara ibu dan isteri. Lagi rumit bila watak tu terlalu utamakan kemahuan ibu sampai jejas hubungan rumah tangga, ditambah pula dengan masalah kewangan sebagai seorang guru. Memang pening kepala, kan?

Kalau korang pun rasa nak marah-marah macam Riena Diana, drama 'Suamiku Anak Mak' ni bersiaran menerusi slot Megadrama di Astro Ria pada jam 10 malam. Boleh juga strim dekat platform sooka. Jom kita tengok sampai mana sabar Riena tu!