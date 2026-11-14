Payish Gembira Dengan Perancangan Kahwin Semula Bapa, Datuk Fazley Yaakob

Hiburan

Anak sulung Datuk Fazley Yaakob, Payish atau nama sebenarnya Ahmad Fariedz Shah, 17 tahun, berkongsi kegembiraan dan kesyukurannya apabila mendapat tahu bapanya bakal berkahwin lagi. Perkhabaran ini tentunya membawa fasa baharu dalam kehidupan keluarga mereka, dan Payish menyambutnya dengan hati yang terbuka.

Bagi Payish, perkara paling utama dalam episod baharu ini adalah untuk memastikan seluruh ahli keluarga, terutamanya adik-beradiknya, selesa dan dapat menerima kehadiran isteri baharu bapanya dengan baik. Ini menunjukkan kematangan Payish dalam melihat perkahwinan ini bukan sekadar antara dua individu, tetapi melibatkan keseluruhan ikatan keluarga.

Kegembiraan Payish Atas Fasa Baharu Bapa

Payish berkata dia berasa sangat gembira dan berpuas hati dengan perkembangan ini. Beliau mahu Mama Vida bahagia, dan itu perkara paling penting baginya. Payish berkata Cik B pun menerima dan adik-adiknya selesa dengan Vida.

Prioriti Utama: Keselesaan Keluarga Tercinta

Dalam situasi di mana seorang bapa akan berkahwin lagi, Payish menonjolkan sifat prihatinnya terhadap adik-beradiknya. Baginya, memastikan adik-beradik serta ahli keluarga yang lain selesa dengan kehadiran isteri baharu bapanya adalah keutamaan.

Vida di Mata Payish: Penyayang, Warak, dan Pemurah

Payish menyifatkan Vida sebagai seorang wanita yang mempunyai pelbagai kualiti positif, yang jelas membuatkannya yakin dengan pilihan bapanya. Dia melihat Vida sebagai seorang yang penyayang, mempunyai pegangan agama yang kuat, dan juga sangat pemurah. Pemerhatian Payish ini bukan sekadar kata-kata kosong, malah dia dapat melihat sendiri bagaimana Vida mencurahkan banyak kasih sayang kepada bapanya, yang disapa manja sebagai Dida.

Dari sudut keagamaan, Payish berkata Vida memang kuat pegangan agamanya dan bersolat setiap hari. Amalan keagamaan yang konsisten ini menambahkan lagi keyakinan Payish terhadap peribadi Vida, menunjukkan bahawa wanita itu bukan sahaja baik hati, tetapi juga berpegang teguh kepada ajaran agama. Aspek ini sering menjadi penanda aras penting bagi keharmonian sebuah keluarga Muslim.

Selain itu, Payish turut memuji kebaikan hati dan kemurahan Vida. Menurutnya, Vida sangat baik hati dan suka memberi. Payish berkongsi bahawa jika Vida melihat ada orang yang memerlukan bantuan, dia tidak akan teragak-agak untuk menghulurkan pertolongan. Ini termasuk memberi duit, pakaian, atau pun hadiah. Sifat suka membantu dan pemurah ini pasti akan membawa keberkatan dan kebaikan kepada keluarga mereka, dan ia adalah salah satu sebab utama mengapa Payish begitu gembira dengan perancangan perkahwinan ini.

Perancangan Lamaran Guna Dron, Payish Awal Tahu

Menariknya, Payish bukan sahaja menyambut baik berita perkahwinan bapanya, malah dia juga antara individu terawal yang mengetahui tentang perancangan lamaran yang cukup istimewa. Bapanya dilaporkan merancang untuk melamar menggunakan dron. Memang lain macam cara lamaran zaman sekarang, siap guna teknologi canggih!

Jadi, nampaknya Datuk Fazley dan Mama Vida dah dapat lampu hijau dari anak-anak, apa lagi tunggu? Confirm meletop kahwin kali ni!