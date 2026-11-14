Janna Nick Putus Asa TTC, Geram Kena 'Body Shaming' Sampai Nekad Nak Kurus!

Hiburan

Pelakon popular, Janna Nick, baru-baru ini telah membuat satu pengumuman mengejutkan yang cukup berat. Beliau kini nekad untuk menghentikan usaha mendapatkan zuriat atau 'Trying To Conceive' (TTC) selepas sering menerima komen negatif mengenai perubahan bentuk fizikalnya. Memang tak patut betul netizen ni!

Janna atau nama sebenarnya Nurul Jannah Muner, 31, meluahkan kekecewaan itu dan menyatakan dia kini mahu memberikan tumpuan penuh kepada kesihatan diri serta memulakan misi menurunkan berat badan. “Mula hari ini, saat ini. Saya dah putus asa nak TTC. Saya secara rasmi nak berhenti perjuangan TTC. Saya akan mula misi baharu untuk kurus,” katanya dengan nada yang jelas menunjukkan betapa dia sudah tawar hati, menerusi hantaran di Threads.

Isteri kepada pelakon Dini Schatzmann ini menjelaskan bahawa perubahan pada bentuk badannya, berlaku susulan pengambilan ubat hormon sepanjang menjalani rawatan kesuburan. Apa yang membuatkan dia terkilan adalah bagaimana ada pihak yang masih tergamak mempertikaikan penampilannya tanpa sedikit pun cuba memahami perjuangan yang sedang dilalui.

“Kalau saya gemuk dan tembam sekali pun, awak ke yang peluk cium saya? Suami saya elok je puji. Boleh tak berhenti komen fasal bentuk fizikal, saya makan hormon dan sedang TTC. Jangan ganggu saya kalau saya tembam, gemuk atau buruk sekali pun,” tegasnya, seolah-olah sudah hilang sabar dengan mentaliti sesetengah pihak yang hanya tahu menghina.

Sebelum ini, Janna pernah meluahkan kemarahan terhadap sebuah portal yang mengulas mengenai perubahan fizikalnya, termasuklah mendakwa wajahnya semakin tembam. Bayangkan betapa peritnya, dia juga pernah berkongsi detik-detik emosi di mana dia akan menangis secara diam-diam setiap kali didatangi haid, terlalu berharap untuk hamil. Malah, selama setahun dia telah menjalani rawatan persenyawaan in-vitro (IVF), namun rezeki untuk menimang cahaya mata masih belum tiba.

Janna dan Dini mendirikan rumah tangga pada Jun 2023 di Langkawi. Sejak awal perkahwinan, mereka berdua tidak pernah merancang untuk menangguhkan kehadiran cahaya mata. Jadi, adilkah kita terus menghukum seseorang yang sedang berjuang keras demi impiannya hanya kerana pandangan mata yang taksub dengan kesempurnaan fizikal semata-mata?