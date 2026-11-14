Buat Hal Lagi, Minggu Depan Kau Keluar – Ini Rahsia Mental Kuat Mila Jirin!

Hiburan

Mila Jirin, si jelitawan yang tak pernah putus asa ni, memang tunjuk komitmen dia terhadap seni. Walaupun dah lama tak nampak di radar industri hiburan, semangatnya untuk Gegar Vaganza (GV) Fantasia memang seteguh Himalaya!

Sekarang, dia dah bersedia untuk konsert mingguan, siap belek lirik lagu `Pematah Hati` karya Nabila Razali yang akan dipertaruhkan untuk minggu kedua persembahannya. Nampak kan, betapa telitinya Mila ni? Dia bukan main-main, setiap tugasan diambil serius. Siap review balik persembahan minggu pertama dia semata-mata nak pastikan vokal dan kualiti persembahan dia sentiasa di tahap terbaik. Jom kita bongkar macam mana Mila jaga mental dan terus positif walau macam-macam cabaran datang.

Kaji Diri, Jangan Syok Sendiri

Mila ni memang pro. Dia kata, Pada saya, di tangga berapa pun sekurang-kurangnya kita perlu ukur. Maksudnya, tak kiralah kau di mana pun, kena sentiasa check balik diri sendiri. Dia siap dengar siaran ulangan persembahan dia. Ingat lagi tak masa Akademi Fantasia (AF) dulu, dorang memang dilatih macam ni. Masa dalam AF, kita kena dengar apa kesilapan yang kita buat dan penambahbaikan yang kita kena buat supaya tak syok sendiri, katanya. Sebab tu dia sentiasa reviu balik dan ambil tahu apa yang perlu dia tambah baik untuk persembahan seterusnya. Memang padu!

Tapislah Kritikan, Ambil Yang Elok Aje

Bayangkan dah lama tak aktif, mesti ramai yang nak kritik kan? Tapi Mila dah bersedia! Dia dah biasa dengan kecaman netizen sejak dulu lagi, bukan dalam dunia seni saja, malah dalam bisnes pun. Kata Mila, dia ni jenis ‘simple’. Apa saja input negatif, dia akan teliti. Kalau ada yang boleh dia ambil dan guna, dia akan cerna. Kalau tak sesuai, dia lepaskan je. Kadang-kadang perkataan buruk juga boleh jadi benda positif, ujarnya. Ha, giteww cara dia layan kritikan. Power kan?

Bersembang Dengan Diri Sendiri Pun Boleh Kuat!

Nak tahu rahsia mental kuat Mila? Dia suka berdialog sendirian! Bukan apa, ini cara dia bina kekuatan mental dan elak `overthinking` yang boleh jejas emosi. Dia teringat sejarah dia masa AF dulu, selalu je di kedudukan bawah. Sebab tu dia selalu ‘self-talk’ macam ni: Buat hal lagi, minggu depan kau keluar. Kata-kata macam ni lah yang bantu dia terus bangkit. Fuh, memang patutlah semangat dia kuat!

Down Sekejap Takpe, Lepas Tu Bangun Balik

Jujurnya, Mila tak nafi pernah `down` bila baca komen negatif kat media sosial. Kita kan manusia, siapa tak terasa kan? Dia sendiri mengaku dia ni `energy absorber`, bila baca benda tak elok, pernah juga menangis. Tapi lepas tu, dia akan set balik pendirian. Kalau kita terlalu duduk dalam emosi kita tak bergerak ke mana, jelasnya. Nampak tak? Rasa sedih tu normal, tapi jangan lama-lama. Kena bangkit balik!

Hikmah Di Sebalik Sepuluh Tahun Menyepi

Sepuluh tahun menyepi dari dunia seni, adakah Mila rasa rugi? Dia percaya semua ada hikmahnya. Walaupun dia rasa dah bazirkan 10 tahun tanpa keluarkan apa-apa material yang bagus, dia yakin ada sebabnya Allah jadikan begitu. Mesti ada alasan, walaupun saya duduk dalam gua, bukan bererti saya tak menyanyi langsung, katanya. Selama 10 tahun tu, dia banyak berlatih menyanyi di dewan kahwin, dan dia percaya itu cara Allah melatih vokalnya. Jadi, tak ada istilah rugi pun sebenarnya, semua itu proses!

Cemburu Boleh, Dengki Jangan!

Mila pernah rasa menyesal bila tengok kawan-kawan AF dia berjaya di pentas berprestij macam Anugerah Juara Lagu (AJL). Masa tu, dia tengah `struggle` habis-habisan dengan restoran dia, sampai kena cuci tandas, masak, basuh pinggan, layan pelanggan. Siap ada pelanggan baling sudu sebab marah makanan lambat! Dan dia pernah dengar kata-kata sinis macam dah tak relevan, tak laku dan sendu. Memang pedih! Tapi, dia tak pernah dengki. Sebaliknya, dia bangga tengok Stacy dan bakat-bakat AF lain berjaya. Kejayaan kawan-kawan tu jadi pembakar semangat untuk dia. Allah nak ajar kita rasa syukur, katanya. Bila dapat kembali ke pentas besar, dia rasa dihargai dan ini nikmat suara yang Allah pinjamkan.

Prinsip Hidup Yang Simple Tapi Power

Walaupun ada pihak yang cuba buka aib atau kisah buruk peserta GV Fantasia lain, Mila tak takut. Prinsip dia `simple` je: Saya seorang yang ‘simple’, tak pernah takut dengan manusia tapi saya takut dengan Allah. Dia buat kemunculan semula ni dengan niat nak hargai orang yang menghargai dia. Dia percaya setiap apa yang berlaku ada cara Allah nak bantu. Dia pilih untuk sentiasa positif sebab memang dah dilatih begitu sejak kecil, dibesarkan dalam keluarga yang susah. Jadi, mental dia dah kebal dengan segala cabaran hidup. Fuh, memang powerlah Mila Jirin ni! Tak sangka banyak betul tips mental kuat yang dia kongsi. Rasa macam dah dapat booster semangat untuk kita semua pulak kan?