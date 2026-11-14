Bukan Miming, Tapi Dah Record Awal! Isteri Mawi Ungkap Kisah Sebalik ‘Aduh Saleha’ di GVF

Hiburan

Isteri kepada bintang Gegar Vaganza Fantasia (GVF), Mawi iaitu Ekin Rahmat, dah tampil jawab persoalan netizen pasal persembahan suaminya menerusi lagu ‘Aduh Saleha’ masa konsert minggu pertama program tu Ahad lalu.

Penjelasan Ekin ni datang lepas ada seorang netizen persoal bahagian nyanyian Mawi. Netizen tu mengusik bahawa Mawi nampak berlakon atas pentas ketika nyanyian bahagian 'semua'.

Menjawab persoalan tu, Ekin tegas cakap Mawi nyanyi full song ‘Aduh Saleha’ tu secara langsung dan bukan pakai teknik miming. Memang sah-sah bukan miming, katanya.

Yang paling mengejutkan, Ekin dedahkan rakaman persembahan Mawi tu sebenarnya dah dibuat awal, masa sesi latihan penuh (full dress rehearsal), sebelum konsert pertama GVF bermula lagi. Fuh, awal betul persiapan!

Menurut Ekin, rakaman awal tu dibuat sebagai bukti yang Mawi nyanyikan lagu tu dalam satu rakaman sahaja tanpa ada ulangan atau retake. "Alhamdulillah," katanya.

Dia juga jelaskan kenapa Mawi perlu rakam awal. Rupa-rupanya, Mawi dah ada perancangan awal untuk konsert solonya sebelum terima tawaran GVF. Kebetulan, tarikh konsert solo Mawi sama dengan GVF, jadi takde pilihan lain selain kena rakam sehari lebih awal. Kalau tak, Mawi kena tolak tawaran GVF. "Kita santai santai sahaja okay guys. Let’s lets rocks GVF," pesan Ekin lagi.

GV Fantasia musim ni memang lain macam sikit sebab himpunkan juara dan alumni dari Akademi Fantasia. Minggu pertama juga dah kenalkan 25 barisan bintang 'Hot Seat' yang bakal dipilih untuk masuk GVF. Siapa agaknya yang bakal menggegarkan pentas?

Undian GVF dibuka sehingga Jumaat, 13 November 2026 jam enam petang. Musim ni juga digerakkan oleh trio hos kegemaran ramai iaitu Nabil Ahmad, Jihan Muse dan Sherry Alhadad. Barisan juri pun masih kekal tiga nama besar industri muzik: Datuk Ramli MS, Hetty Koes Endang dan Datuk Syafinaz Selamat.

GV13 akan bersiaran selama 11 minggu, setiap Ahad jam sembilan malam di Astro Ria (saluran 104) dan secara langsung dari Auditorium MBSA Shah Alam. Boleh juga stream kat Astro GO dan Sooka. Jadi, korang rasa strategi Mawi ni bijak tak?