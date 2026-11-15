RM149 Juta Dalam Poket Tapi Takde Rumah Sendiri? Dilraba Dilmurat Pilih Hotel Lima Bintang!

Hiburan

Aktres China, Dilraba Dilmurat, mengejutkan ramai apabila mendedahkan dia masih belum memiliki rumah sendiri. Padahal, kekayaan bersih dia cecah 245 juta yuan, bersamaan RM149 juta wei! Fuh, gaji setahun kita pun belum tentu boleh beli setitik dari kekayaan dia ni!

Menurut laporan media, Dilraba, 34, kata dia tak nampak keperluan pun nak beli kediaman sendiri. Yelah, tuntutan kerjaya dia memang buat dia lebih banyak habiskan masa kat luar kawasan. Macam budak asrama pulak, kejap duduk sini, kejap duduk sana. Logik jugaklah kalau difikirkan balik.

Bagi pelakon kelahiran Xinjiang, China itu, mana-mana tempat yang membolehkan dia membuka beg pakaian dan menyimpan barangan peribadi, itulah yang dia anggap sebagai rumah. Falsafah hidup level tinggi ni. Dari umur 18 tahun dah start kerja, memang dah terbiasa dengan hidup 'nomad' dan berulang-alik ke pelbagai bandar serta negara demi komitmen kerja. Sampai barang peribadi pun dia limitkan cukup satu beg je. Praktikal gila!

Lagipun, Dilraba admit yang dia lagi selesa menginap di hotel bertaraf lima bintang. Eh, siapa je tak selesa? Segala keperluan termasuk makanan dan perkhidmatan mengemas bilik semua dah disediakan. Memang vibe dia macam cuti setiap hari lah kalau macam ni.

Tapi jangan ingat dia main terjah je bilik hotel. Ada rutin dia sendiri tau. Aktres itu berkongsi, setiap kali tiba di bilik hotel, dia ambil masa kira-kira 20 minit untuk keluarkan barangan daripada beg, membentangkan cadar sendiri (wow, level kebersihan dia!), dan menyusun kelengkapan mandian. Tengok, even bilik hotel pun dia nak rasa macam rumah dia jugak!

Memang lain macam betul cara hidup Dilraba ni. Kita yang rakyat marhaen ni gigih menabung nak beli rumah, dia pula siap ada RM149 juta tapi pilih hotel. Kalau korang ada duit banyak tu, korang beli rumah ke korang jadi hotel connoisseur macam Dilraba?