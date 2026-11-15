SAYANG SAYANG Dah Masuk Pawagam: Filem Yang Buat Kita Fikir Balik Pasal Diri Sendiri!

Hiburan

Pernah tak korang rasa macam, eh, kenapa aku lain sikit dari orang lain? Atau, kat mana tempat aku sebenarnya dalam keluarga, dalam komuniti? Relatable sangat kan perasaan macam ni, bukan kita je, budak-budak pun hadap benda yang sama.

Filem SAYANG SAYANG, yang dah pun ditayangkan, memang cuba bawa kita menyelami perasaan ni. Ia dah menemui penonton di Taiwan pada 16 Oktober, sebelum masuk pawagam Malaysia bermula 5 November lalu. Ia mengisahkan tiga anak muda, Ajay, Mina, dan San San, yang masing-masing pekak dan bisu, tapi dari latar belakang berbeza. Kisah mereka ni, macam mana dorang gigih cari identiti, kejar impian, dan cuba cari tempat masing-masing dalam kehidupan.

Filem ni bukan saja nak bagi hiburan satu keluarga, tapi mesej dia memang power! Ia inspirasikan anak-anak untuk berani kenal diri sendiri, teroka minat dan bakat yang ada, dan discover keistimewaan unik dalam diri dorang. Paling best, SAYANG SAYANG ni juga macam pembuka ruang untuk mak ayah dan anak-anak berborak pasal pentingnya terima diri sendiri, bina keyakinan, dan hargai perbezaan antara satu sama lain.

So, kalau korang pun rasa macam perlukan cerita yang menyentuh hati sambil buat kita muhasabah diri, SAYANG SAYANG ni memang wajib tonton. Siapa kata cerita bermesej tak boleh buat kita terkesan sampai ke jiwa?