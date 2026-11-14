Giler! Nabil, Pak Azad & Radin 3Pagi ERA Beranikan Diri Terjun Dari 14,000 Kaki!

Hiburan

Tiga penyampai 3Pagi, Nabil, Pak Azad, dan Radin, bakal buat satu benda yang memang luar biasa. Diorang dijadualkan akan buat terjunan udara atau skydiving dari ketinggian 14,000 kaki di Terengganu pada 18 November ini.

Cabaran istimewa ni bukan sekadar nak bagi pengalaman baru kat pendengar, tapi lebih kepada mesej keberanian untuk keluar dari zon selesa. Iyalah, kalau asyik duduk kat tempat selamat je, bila nak rasa debaran hidup, kan? Konsepnya jelas, untuk mengatasi rasa takut dan berani cuba benda baru yang di luar kebiasaan kita. Kita sendiri pun kadang-kadang takut nak cuba makan makanan baru, apatah lagi nak terjun dari kapal terbang!

Yang paling lawak dan buat kita tabik spring, Pengurus Jenama Azah Sahrin sendiri cakap yang ketiga-tiga penyampai ni sebenarnya memang gerun gila dengan ketinggian, terutamanya Radin dan Pak Azad. Pehh, dengar je dah rasa seram sejuk! Tapi, ketakutan tu tak halang diorang dari sahut cabaran ni demi nak bagi content radio yang lebih gempak untuk pendengar.

Menurut Azah, Konsep yang ingin kami sampaikan adalah be bold berani mengatasi rasa takut dan mencuba sesuatu yang berbeza daripada kebiasaan. Walaupun ketiga-tiga mereka mempunyai ketakutan terhadap ketinggian, mereka tetap bersedia untuk menyahut cabaran ini. Nampak gaya, diorang memang nak pendengar rasa sekali vibe debaran tu. Kita yang dengar pun dah boleh terbayang macam mana nanti, atau Pak Azad dan Radin yang memang gerun dengan ketinggian. Mesti kelakar tapi seram!

Aktiviti ni sebenarnya dah lama dirancang, asalnya nak buat bulan Oktober lalu, tapi terpaksa tangguh sebab jerebu. Nasib baik la ada tarikh baru yang dicadangkan oleh Zharif Ghazi dan ketiga-tiga penyampai dah setuju. Barulah boleh diteruskan misi berani mati ni.

Memang bukan senang nak bayangkan diri dekat ketinggian 14,000 kaki, lepas tu nak terjun pulak, lagi-lagi kalau dah ada phobia ketinggian tu. Kita kat bawah pun dah rasa gayat membayangkan! Agak-agak ada tak diorang yang tiba-tiba tarik diri last minute? Atau ada yang tutup mata je sepanjang terjunan? Mampukah Nabil, Pak Azad, dan Radin ni betul-betul buang jauh-jauh rasa takut diorang dan berjaya tamatkan cabaran skydiving ni? Korang rasa siapa yang paling 'drama' nanti?