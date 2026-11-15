Dah besar panjang! Khayrisyah Kemal selesa dilabel 'pelakon baharu' walau dah berlakon sejak kecik

Hiburan

Pelakon Khayrisyah Kemal, 23, tak kisah pun kalau orang ramai anggap dia pendatang baharu dalam industri seni, walaupun sebenarnya dia dah mula berlakon sejak umur sembilan tahun lagi. Bagi Khayrisyah, perubahan penampilan dan kematangan diri yang dia tunjukkan sekarang buat orang tak lagi kaitkan dia dengan imej pelakon kanak-kanak.

Dia siap cakap lagi, tanggapan macam ni sebenarnya satu kelebihan untuk dia bina identiti baharu sebagai pelakon dewasa. Menurut Khayrisyah, “Saya lagi suka orang anggap saya sebagai pelakon baharu sebab penampilan saya sekarang nampak baharu dan segar. Jadi, saya tidak rasa seperti pelakon kanak-kanak lagi.”

Dia menganggap itu kekuatannya berbanding Fimie Don yang wajah kanak-kanaknya masih melekat dan masih diingati orang. Dia bersyukur orang nampak penampilan baharunya.

Tapi bukan itu saja. Khayrisyah yang aktif buat konten kat media sosial pun kadang-kadang buat peminat keliru sampai ada yang anggap dia sebagai pempengaruh. Dia kata, mungkin sebab sekarang ni banyak produksi bagi peluang kat personaliti media sosial untuk berlakon. Khayrisyah pun pernah dipandang rendah dan dilabel pempengaruh yang saja-saja nak cuba nasib berlakon.

Menurutnya, kadang-kadang dia dilabel pempengaruh dan lakonannya dianggap tidak bagus. Sebelum penggambaran bermula, ada yang bertanya siapa dia dan sama ada dia pempengaruh, tetapi selepas melihatnya berlakon, mereka terkejut kerana dia boleh membawa watak dengan baik. Kekeliruan itu berlaku kerana dia sebenarnya sudah berlakon sejak kecil.

Khayrisyah berpendapat, pelakon tak sepatutnya bergantung pada satu platform je untuk kekal dikenali. Media sosial ni penting untuk kekalkan hubungan dengan peminat dan juga untuk pihak industri kenal artis. Katanya, dalam industri pun orang melihat pengikut media sosial, jadi artis yang aktif lebih mudah dikenali. Ada orang menganggapnya pempengaruh kerana tidak pernah nampak dia di televisyen.

Betul juga cakap Khayrisyah ni. Zaman sekarang, kalau tak 'on' media sosial, memang susah orang nak cam, kan? Korang rasa artis memang wajib ke ada kat setiap platform media sosial?