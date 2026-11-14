Pedas Sam! Katanya Viral Fitnah Tak Berkat, Macam Mana Nak Maju?

Hiburan

Aktor dan usahawan, Shaheizy Sam, baru-baru ini meluahkan rasa tidak puas hati beliau terhadap taktik pemasaran sesetengah peniaga yang suka sangat cari publisiti viral dengan cara memfitnah. Fuh, memang kena sebijik!

Sam, atau nama penuhnya Shaheizy Sam Abd. Samad, 44, berpendapat cara macam ni bukan saja tak bawa hasil yang baik, malah lagi teruk, ia satu tindakan ‘menganiaya’ pelanggan. Katanya, tular yang memfitnah “namanya menganiaya, bukan berniaga”. Memang betul cakap Sam, bisnes nak berkat, kan?

Sebagai pengusaha restoran, Sam turut menasihati peniaga lain supaya lebih fokus untuk memperbaiki diri dan konsisten dengan kualiti produk. Menurutnya, kejayaan dalam perniagaan akan datang kalau kita jujur dalam usaha. "Fokus sahaja perbaiki diri sendiri dan konsisten dengan produk. Insya-Allah lambat laun akan berjaya juga," katanya.

Sam turut mengingatkan peniaga supaya percaya bahawa balasan Allah itu benar dan menjaga hati.

Perkongsian Sam tu mengundang pelbagai reaksi netizen di ruangan komen. Ramai yang mengaitkan nasihat Sam ni dengan isu keluarga isteri beliau, Syatilla Melvin. Seorang netizen menyifatkan nasihat itu sebenarnya ditujukan kepada isteri Sam dan adik-beradiknya.

Sebelum ini, Sam juga dikecam apabila dikatakan masuk campur urusan rumah tangga adik-beradik isterinya. Apa pula pendapat korang tentang trend viral yang guna fitnah ni? Patut ke kita teruskan?