Pengurus Siti Nurhaliza Dah Nampak Aina Abdul Macam Juara! Betul Ke?

Hiburan

Rozi Abd Razak, yang pernah mengikuti Datuk Seri Siti Nurhaliza ke beberapa pertandingan dan persembahan luar negara, percaya betul yang Malaysia ni ada identiti sendiri yang boleh buat kita bangga.

Pengalaman mengikuti Datuk Seri Siti Nurhaliza ke beberapa pertandingan dan persembahan di luar negara, Malaysia mempunyai sesuatu yang unik. Terlihat sederhana, namun ada citra sempurna baik pada lagu, persembahan, penampilan dan juga cara PR kita dengan orang luar, kongsinya. Dia tambah lagi, Sederhana ini memberikan keseimbangan dalam banyak aspek dan insya-Allah orang luar akan melihat ada sesuatu daripada peserta negara kita, Malaysia. Macam tak percaya kan, kesederhanaan kita ni lah yang power!

Bukan itu je, Rozi jugak tak segan silu puji Aina Abdul. Kata Rozi, Aina ni dah macam juara dah di mata rakyat Malaysia, tengok je lah segala usaha dan komitmen yang dia tunjukkan selama ni untuk persiapan pertandingan tu. Aina Abdul sudah terlihat juara bukan sahaja di mata kita semua, tetapi setiap usaha yang diberikan baik oleh beliau sendiri mahupun seluruh pasukan di belakang tabir yang mewakili Malaysia, ujarnya. Memang betul lah tu, penat lelah dia memang terserlah!

Rasa bangga Rozi ni bukan untuk Aina je, tapi untuk seluruh team belakang tabir yang bertungkus-lumus bawak nama Malaysia ke pentas dunia. Rozi siap doakan Aina supaya dapat beri persembahan terbaik, diberi ketenangan, dan dikurniakan kejayaan pada malam pertandingan. Dia siap pesan lagi, Bagi yang berada di luar negara, jangan lupa undi Aina! Wah, semangat Rozi ni memang patut dicontohi!

FYI, Aina Abdul bertanding dengan lagu ciptaan dia sendiri, “Bluest Sky”, hasil kerjasama dengan Mac Chew. Dia akan jadi peserta terakhir dari 11 wakil negara Asia yang bertanding. Pergh, dapat slot last tu memang power habis!

Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia ni, apa lagi yang boleh kita buat untuk sokong bakat macam Aina ni?