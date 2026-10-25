Ungku Ismail Menangis Masa Nad Zainal Kat ICU? 'Dah Sakit Baru Beria, Tahu Takut!'

Hiburan

Pelakon Nad Zainal baru-baru ini kongsi kisah di sebalik tabir bila dia sakit teruk pada November 2022. Katanya, suaminya, Ungku Ismail yang masa tu masih kawan baik je, sampai menangis sebab terlalu risaukan keadaan dia.

Nad, atau nama penuhnya Farah Nadia Zainal Abidin, cakap dia tahu pasal ni dari seorang jururawat. Jururawat tu beritahu yang Ungku menangis masa Nad tengah dirawat dekat Unit Rawatan Rapi (ICU) pada masa tu.

Pada mulanya, Nad memang tak percaya langsung dengan cerita jururawat tu. Iyalah, sepanjang dia kenal Ungku, Nad tahu yang Ungku Ismail ni bukan jenis yang mudah tunjuk emosi. Sepanjang perkenalan, dia seorang yang susah nak tunjuk emosi, Nad kongsi.

Nad pernah masuk hospital pada November 2022 disebabkan jangkitan kuman pada paru-paru. Dia diwadkan di HKL dalam ICU agak lama sebelum dipindahkan ke IPR.

Satu hari, ada jururawat datang cakap... Nad Ungku menangis tau, kata Nad. Dia cuma mampu senyum dan membalas, "taklah." Tapi jururawat tu tetap berkeras cakap yang Ungku betul-betul menangis. Barulah bila Nad dah keluar hospital, orang ramai mula kongsikan video temu bual lama Ungku dengan program Melodi.

Dalam video tu, Ungku memang nampak sebak masa kongsi pasal keadaan Nad, siap mengaku rindu dekat kawan baik dia tu. Tengok video ni, baru la Nad faham kenapa jururawat tu beria sangat.

Nad siap tambah dengan nada usik, Lagi pula dia tak pernah cakap suka saya. Dah sakit baru beria, ha tahu takut! Ungku Ismail memang antara kawan artis yang paling banyak bagi sokongan masa Nad sakit dulu. Dia sentiasa ada dekat sisi, siap bagi update pasal kesihatan Nad dan minta orang ramai doakan Nad cepat sembuh.

Pasangan ni kemudiannya disatukan pada 23 Januari 2023. Sekarang, dorang dah ada dua cahaya mata lelaki: Ungku Indra Putera Al Majid, tiga tahun, dan seorang bayi yang baru lahir pada 1 Julai lepas.

Tengoklah, penangan rindu dengan sayang ni boleh buat orang yang susah nak tunjuk emosi pun menangis. Siapa kata lelaki tak boleh nangis?