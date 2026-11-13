Ugutan Bunuh Idan Aedan: Kes Masih Onz, Haters Tetap Gigih!

Hiburan

Ingatkan dah selesai, rupanya kes ugutan bunuh yang diterima pelakon Idan Aedan kerana didakwa menjalin hubungan dengan tunangan orang, masih lagi aktif dalam proses undang-undang. Idan atau nama sebenarnya Muhammad Shahidan Abdullah, 22, kata tindakan undang-undang itu kini diuruskan sepenuhnya oleh peguamnya.

Walaupun individu yang menghantar ugutan bunuh sebelum ini dah tak mengganggu, Idan mengakui dia masih menerima lambakan mesej dan komen berbaur kebencian dari akaun-akaun baharu. Kesian betul!

Namun, Idan tetap cool dan menegaskan dia dah tak ambil hati sangat. “Secara mentalnya saya memang sudah tinggalkan perkara itu di belakang,” katanya. Dia juga tak pasang pengawal peribadi pun sebab dia yakin tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Idan mengakui yang pada awalnya, dia memang tertekan bila berdepan dengan kecaman hebat buat pertama kali dalam kerjayanya. Dia akui betapa celuparnya mulut netizen. Tapi, berkat sokongan ahli keluarga, semangatnya pulih dan kini dia boleh gelak je bila baca komen-komen negatif. Paling lawak, ada komen dari satu negeri yang dia sendiri tak faham dialeknya! Kelakar kan?

Jadi, Idan nak pesan kat netizen semua, hati-hati sikitlah bila menaip komen. Jangan main hukum je tanpa tahu cerita sebenar dari kedua-dua belah pihak. Katanya, perkara ni sangat serius dan berbahaya. “Bayangkan kalau netizen di luar sana melemparkan komen sebegitu kepada orang yang tiada sistem sokongan, mungkin individu itu sudah bunuh diri.” Seram dengar bila fikir betul-betul!

Dia juga mengingatkan selebriti lain untuk menjaga privasi. Janganlah terlalu terbuka kongsi jadual harian atau lokasi gim, nanti senang sangat jadi sasaran. Betul juga tu, kadang benda remeh pun boleh jadi isu besar. Ingat, jaga mental sendiri, jaga mental orang lain jugak!