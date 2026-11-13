Datuk Dah Dapat, Kak Gee Tetap Di Hati: Ziana Zain Santai Je!

Hiburan

Ramai orang bila dapat gelaran baru, terus feeling lain macam. Tapi, lain betul cerita dengan Datuk Ziana Zain! Walaupun dah bergelar 'Datuk' beberapa bulan lalu, penyanyi legend ni tetap merendah diri dan tegas kata peminat boleh terus panggil dia 'Kak Gee'.

Ziana, yang kini berusia 58 tahun, berkongsi pendirian santainya ni masa sidang media Konsert Sooka & Vaganza di Kuala Lumpur. Katanya, kalau dah lama kenal, tak payah la kekok-kekok nak guna panggilan lama sebab hubungan tu dah terjalin jauh sebelum gelaran Datuk wujud. Macam kita dengan kawan-kawan, kan? Siap ada quote padu lagi dari Kak Gee: "Mereka kenal saya sebelum dikurniakan gelaran Datuk."

Memang la, untuk majlis rasmi yang ada protokol tu, gelaran 'Datuk' memang kena guna. Kita faham. Tapi kalau kat luar tu, Ziana nak orang ramai tengok dia sebagai insan yang sama macam dulu. Barulah best!

Gelaran Bukan Tiket Harga 'Kayangan'

Bukan isu panggilan je yang Kak Gee dah setelkan, malah dia juga menafikan dakwaan kononnya dia dah naikkan kadar bayaran persembahan lepas bergelar Datuk. Ziana tegaskan, gelaran dan bayaran ni dua perkara yang sangat berbeza dan tak ada kaitan!

Menurut Ziana, kadar bayarannya masih sesuai dengan keadaan semasa. Faktor utama yang menentukan harga tu adalah jumlah lagu yang dia akan nyanyi, sama ada guna 'minus one' atau diiringi 'live band'. Pengalaman dan keperluan persembahan pun diambil kira. Contoh mudah dia bagi, kalau harga minyak naik, mungkin kadar bayaran akan diselaraskan sikit. Logik, kan? Penganjur pun biasanya dah faham dan persetujuan selalunya dicapai secara 'win-win' untuk kedua-dua pihak.

Kos Penampilan Bukan Main-Main

Satu lagi perkara yang ramai tak tahu, kata Ziana, adalah kos di sebalik penampilan seorang artis. Ini bukan setakat datang nyanyi terus balik, tau! Kos persembahan hari ini dah merangkumi khidmat pasukan profesional seperti penata gaya, jurusolek, penggaya hijab, dan perunding imej. Fuh, ramai giler!

Penataan gaya ni dah jadi satu kemestian sekarang. Setiap kali muncul kat khalayak, penampilan artis kena kemas dan sesuai dengan jenis acara. Cuba bayangkan, dulu artis uruskan sendiri je pakaian dan solekan. Sekarang, dorang perlukan pasukan khas yang memang tahu apa yang patut buat mengikut suasana persembahan. Ziana samakan situasi ni macam syarikat produksi yang ada pasukan bunyi, pencahayaan, semua pakar masing-masing. Tuntutan terhadap penampilan yang lebih sempurna dah jadi sebahagian daripada kehendak industri, katanya.

Pengiktirafan Darjah Pangkuan Seri Melaka (DPSM) yang membawa gelaran Datuk tu diterima Ziana pada istiadat di Ayer Keroh pada 24 Ogos 2026. Anak jati Merlimau, Jasin ini dikurniakan gelaran tu sempena ulang tahun ke-77 Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Mohd Ali Rustam. Istiadat tu menyaksikan 1,328 penerima darjah, dan Ziana hadir ditemani adiknya, penyanyi Anuar Zain. Rasa pahit manis, katanya, sebab arwah ibu bapanya tak sempat saksikan detik bersejarah ni. Sebelum ni pun Ziana dah cakap dia tak pernah kejar gelaran, percaya pengiktirafan akan datang sendiri. Dan sikap rendah diri tu, memang kekal sampai sekarang.

Memang padu la Kak Gee ni! Sikap rendah diri dia bukan benda baru. Pada tahun 2024, dia pernah cakap yang kat luar pentas dia cuma Siti Roziana Zain yang biasa-biasa je, tapi bila atas pentas barulah dia jadi Ziana Zain. Konsert solo Ziana Zain Konsert 2024 yang berjaya menghimpunkan lebih 5,000 peminat lepas 21 tahun takde konsert sendiri tu pun dah cukup bukti yang nama dia tetap gah, dengan atau tanpa gelaran.

Kita rasa industri pun kena la fikir-fikir sikit pasal kos penggayaan ni. Kalau makin tinggi, macam mana la penganjur kecil nak jemput artis besar? Mungkin artis senior macam Kak Gee boleh la tawarkan pakej persembahan yang lebih fleksibel, contohnya versi akustik ringkas dengan pasukan minimum? Apa pendapat korang?