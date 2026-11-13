Siti Khadijah minta peminat hentikan ‘delulu’, tegaskan dia tak sedih!

Hiburan

Geng, drama pasal Siti Khadijah Halim dah sampai ke penghujung! Pelakon kesayangan ramai ni akhirnya bersuara, menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang kata dia tengah sedih-sedih, kononnya pasal kontroversi dengan aktor Amir Ahnaf sebelum ni.

Katanya, ini kali pertama dan terakhir dia mengulas perkara itu. Siti Khadijah, 28, meminta peminat menghentikan angan-angan atau ‘delulu’ yang mengaitkannya dengan mana-mana individu. “Ini memang diri saya dan tiada siapa yang merindui sesiapa,” katanya. Menurutnya, dia hanya merindui Jepun. Dia turut menegaskan bahawa dirinya sangat letih dengan spekulasi tersebut.

Respons ni datang lepas ada pengikut bertanya pasal keadaan dia dalam sesi soal jawab di InstaStory. Nama Siti Khadijah sering menjadi bualan hangat netizen selepas dia didakwa menjalin hubungan cinta dengan Amir Ahnaf, susulan keserasian mereka ketika bergandingan dalam drama Sekam Dalam Cinta.

Namun, hubungan mereka dikatakan semakin renggang susulan beberapa kontroversi yang dilalui Amir, termasuk komen yang didakwa berbaur lucah terhadap seorang wanita.

Sekarang ni, Siti Khadijah lebih fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Dia mahu tumpukan sepenuhnya pada kerjaya dan kehidupan peribadi je. Antara perancangannya ialah bekerja, membina rumah, menunaikan umrah, menyertai maraton dan mengembara secara solo. Amboi, self-love goals sangat ni!

Jadi, dah dengar kan apa kata tuan badan sendiri? Jom la kita bagi Siti Khadijah ruang dia untuk ‘me time’ dan capai semua impian dia tu. Takkan nak paksa orang sedih kut, kan?