Que Haidar Terkejut, Balik Semula Dalam Pencalonan ABPBH Selepas 2009

Hiburan

Pelakon Que Haidar mengakui memang terkejut bila namanya tersenarai semula dalam pencalonan Anugerah Bintang Popular (ABPBH) Ke-38 untuk kategori Aktor TV Popular. Yelah, kali terakhir nama dia dicalonkan pun pada 2009.

Que, atau nama sebenarnya Tengku Iskhan Shah Tengku Haidar, tak sangka langsung pasal pencalonan ni. Katanya, dia tahu pun lepas pengumuman dibuat.

Walaupun terkejut, pelakon berusia 47 tahun itu tak letak harapan tinggi. Dia sedar, persaingan sekarang memang sengit, kena berentap dengan pelakon-pelakon baharu yang ada "tentera" peminat tegar dan sokongan padu.

"Saya kena bersaing dengan pendatang baharu yang mempunyai kelompok peminat kuat dan sokongan tersendiri. Jadi, dapat berada dalam Top 10 pun sudah cukup disyukuri," katanya, merendah diri. Kalau dah masuk Top 10, kira legend lah tu!

Que ditemui pada sesi ramah mesra bersama barisan pelakon drama bersiri terbitan Unifi TV Original, Nak Dengar Cerita Hantu 2. Dia berpendapat, faktor usia bukan penghalang untuk seseorang terus mencuba atau mengejar impian. Ya betul, bakat tak mengenal usia, jangan kata pakcik makcik tak boleh buat comeback!

Dia juga menyifatkan pencalonan ini sebagai bukti industri seni masih memberi ruang dan kepercayaan terhadap bakatnya untuk terus berkarya. Ini lah dikatakan rezeki tak salah alamat, lepas bintangi drama Pak Su Ammara, terus nama naik balik. Memang padu!

Untuk rekod, Que Haidar pernah merangkul trofi Pelakon Filem Lelaki Popular di ABPBH Ke-22 pada 2008 dan berjaya mempertahankan gelaran itu pada edisi ke-23. Nampaknya, abang Que kita memang dah lama power, cuma tidur sekejap je. Agak-agak tahun ni, boleh bawa pulang trofi lagi tak?