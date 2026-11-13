Bella Astillah kongsi titipan doa menyentuh hati buat anak-anak

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Penyanyi dan pelakon kesayangan ramai, Bella Astillah, baru-baru ini meluahkan rasa kasih sayangnya yang mendalam buat dua cahaya matanya, Ayden Adrean dan Ara Adreanna. Menerusi perkongsian di platform Threads, Bella yang nama sebenarnya Dayang Ara Nabellah Awang Astillah, 32, telah menitiskan doa penuh makna untuk masa depan anak-anaknya. Memang tak ada yang lain lagi penting selain doa ibu bapa untuk anak-anak, kan?

Doa yang menyentuh hati itu memohon agar Ayden dan Ara dikurniakan kehidupan yang lebih baik dan diberkati oleh Allah SWT. Ini bukan sembarangan doa tau, siap minta rezeki diutamakan untuk anak, jalan yang susah dipermudahkan. Betapa kuatnya naluri seorang ibu! Bella menulis, “Andai ada rezeki yang indah, dahulukanlah untuk anakku. Andai ada jalan yang sukar, permudahkanlah setiap langkahnya. Kurniakanlah dia kehidupan yang lebih baik, hati yang sentiasa tenang, menjadi anak yang baik, bijak dalam pelajarannya dan masa depan yang penuh keberkatan.”

Tak cukup dengan itu, Bella turut menitipkan harapan agar anak-anaknya sentiasa berada di bawah lindungan dan kasih sayang Allah SWT di mana sahaja mereka berada. Ini memang doa wajib setiap ibu bapa, supaya anak-anak sentiasa dalam jagaan Tuhan walau ke mana pun kaki melangkah. “Walau di mana pun dia berada, jagalah dia dalam rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Insya-Allah, amin,” titipnya lagi.

Perkongsian ikhlas daripada bintang lagu 'Lebih Indah Berpisah' ini nyata menyentuh hati ramai. Rata-rata warganet turut mendoakan agar keluarga kecil ini sentiasa bahagia di bawah lindungan-Nya. Netizen pun tahu doa ibu ni bukan kaleng-kaleng, jadi semua pakat amin kan jelah!

Untuk makluman, Ayden dan Ara merupakan hasil perkahwinan Bella sebelum ini bersama penyanyi dan pelakon, Aliff Aziz.

Apa lagi yang boleh kita katakan? Doa seorang ibu memang takkan putus. Semoga Ayden dan Ara membesar jadi anak yang soleh dan solehah, kan?