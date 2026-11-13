Noor Kumalasari: Hati Sudah Kunci Pintu Berlakon, Fikiran Pula Serabut Pasal Medsos!

Hiburan

Noor Kumalasari, satu nama yang kekal terukir di bintang dek kecemerlangan yang diraih menerusi lakonan, nyanyian serta peragaan sepanjang era 1970-an dan 1980-an, kini memilih haluan hidup yang lebih tenang. Setelah sekian lama berada di puncak kegemilangan dunia hiburan, figura berusia 70 tahun ini memutuskan untuk mengundurkan diri demi menikmati kehidupan yang lebih mendamaikan.

Walaupun sudah berundur jauh ke belakang meninggalkan lensa glamor, segala memori dan nostalgia sepanjang bergelar anak seni kekal terpahat kemas sebagai sebahagian daripada perjalanan hidupnya. Walaupun meninggalkan banyak hal yang mudah didambakan setiap wanita, rasa sesal sedikit pun tidak pernah terbit di hatinya, terutama selepas nekad membuat keputusan untuk berhijrah ke fasa hidup yang baharu. Beliau berkata setakat ini tiada sebarang karya seni terbaharu dan orang hanya masih memanggilnya untuk temu bual.

Proses penghijrahan dan keputusan untuk berhijab pula datang secara berperingkat-peringkat, hasil berkat doa yang tidak pernah putus kepada Ilahi. Beliau mengimbas kembali detik tersebut, menyifatkan bahawa keputusan berhijab hadir secara perlahan-lahan. Sebenarnya, beliau sendiri tidak sedar bahawa dalam hati memang sudah ada keinginan untuk berhijrah dan bertudung. Noor Kumalasari berkongsi, ketika pulang daripada mengerjakan haji suatu ketika dahulu, beliau masih belum menutup aurat sepenuhnya dan masih menayang rambut. Namun, doanya tak putus-putus. Beliau sentiasa berdoa supaya menjadi isteri yang solehah, menutup aurat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan tanpa disedari semuanya berlaku secara perlahan-lahan.

Meskipun sudah sekian lama meninggalkan pentas lakonan, tawaran untuk kembali ke set penggambaran masih rancak tiba. Pelbagai rumah produksi masih aktif menawarkan watak kepadanya. Ada yang memujuk dengan memberitahu wataknya kecil sahaja dan hanya memerlukan dua atau tiga hari penggambaran. Namun, pintu hatinya untuk kembali berlakon sudah tertutup rapat. Tokoh Perfileman Festival Filem Malaysia ke-35 tahun ini berkata, kalau Allah sudah menutup hati, tawaran itu langsung tidak menggerakkan hati dan setakat ini beliau tidak mempunyai keinginan untuk kembali berlakon.

Adik kepada penyanyi Anita Sarawak ini juga mempunyai pendirian yang tegas mengenai penglibatan dalam dunia maya. Beliau mengakui enggan membuka sebarang akaun media sosial. Ini kerana beliau tidak mahu dibebani perkara yang dianggap merimaskan fikiran. "Tak ada Instagram, tiada apa-apa. Serabutlah kepala otak!" katanya, sambil berseloroh bahawa beliau juga tiada kelab peminat kerana pada usia sekarang tidak perlu semua itu.

Melihat landskap industri hiburan masa kini, beliau mengalu-alukan kehadiran generasi muda yang mewarnai dunia seni. Namun begitu, Noor Kumalasari tetap mengakui sangat merindui landskap dunia seni ketika zaman kegemilangannya. Beliau mengimbas memori indah seperti hubungan akrab antara artis dengan peminat yang terjalin erat menerusi kiriman surat, poskad dan kad raya. Menurutnya, dahulu mereka menerima kad raya bertimbun-timbun tetapi kini semuanya melalui aplikasi WhatsApp, dan beliau tetap lebih suka zaman dahulu yang ada majalah, surat khabar dan surat daripada peminat.

Menyentuh mengenai penampilannya yang kekal anggun mempesona pada usia mencecah 70 tahun, beliau merendah diri menyifatkannya sebagai anugerah Ilahi, di sebalik kudrat fizikal yang kian terbatas dimamah usia. Beliau berseloroh bahawa itu anugerah Allah, namun masih perlu dipimpin ketika naik tangga kerana takut jatuh. Pelantun lagu Mata itu berkata, beliau sudah mencapai kepuasan untuk setiap pencapaian dan peluang meneroka pelbagai watak sepanjang bergelar pelakon. Bintang filem Esok Untuk Siapa itu berpuas hati dengan perjalanan dalam bidang lakonan dan nyanyian. Bidang peragaan sudah lama ditinggalkan, tetapi beliau masih suka bergaya dan melihat pakaian yang cantik. Sepanjang bergelar pelakon, macam-macam watak sudah dicuba termasuk karakter hantu, sedih dan komedi.

Dalam masa sama, beliau sempat menyeru agar seluruh penggiat seni sentiasa saling menghormati dan menghargai sumbangan antara generasi demi memartabatkan industri kreatif tanah air. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sentiasa menyokong penggiat seni dan karya-karya dihasilkan. Menurutnya, kalau tiada generasi terdahulu, tidak mungkin ada pelapis sekarang. Beliau juga menghargai semua peminat yang masih mengikuti perjalanannya sehingga hari ini.

Nampak gayanya, legenda ini memang tahu bila nak letak noktah, dan keputusan hidupnya penuh hikmah. Setuju tak?