Nak Jumpa Artis? Evertts Gomes Ada Pesanan Penting Untuk Fans!

Hiburan

Pelakon Evertts Gomes tampil memberikan nasihat padu kepada para peminat yang bersemangat juang nak berjumpa artis kesayangan. Kata Evertts, dia faham sangat perasaan teruja peminat sampai kadang-kadang tak terkawal bila bersua muka dengan selebriti.

Saya rasa kita tidak boleh kawal sangat sebab saya faham. Kalau Evertts berada di posisi peminat, Cristiano Ronaldo lalu depan saya pun pasti saya akan terpegun sebab tidak menjangkakan perkara itu, katanya, mengakui bahawa dia sendiri pun takkan dapat kawal perasaan bila jumpa bintang bola sepak antarabangsa itu.

Fahami Keterujaan, Tapi Utamakan Keselamatan

Evertts menekankan yang peminat perlu sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan keselesaan orang lain. Nasihat utama beliau adalah untuk sedar diri, sedar ruang—macam mana kru produksi selalu pesan pada pelakon di set. Jangan sampai tolak-menolak sampai membahayakan diri sendiri atau orang di belakang. Ingat, artis yang kita suka tu pun manusia, kita pun manusia biasa. Keselamatan diri tu nombor satu!

Nak Bagi Hadiah? Ada Cara Lebih Baik!

Memang rasa nak sangat sampaikan hadiah personally kat artis kan? Evertts sendiri pun akan cuba sedaya upaya. Tapi, kalau dah sampai ditolak-tolak sampai cedera, dah sampai tahap bahaya, baik jangan teruskan. Beliau cadangkan untuk keluar dari kesesakan dan cari jalan lain. Jangan paksa diri!

Sebenarnya ada cara yang lebih selamat dan berkesan untuk sampaikan hadiah dan surat cinta korang:

Serahkan kepada pembantu peribadi, pengurus, atau pengawal peribadi artis. Mereka memang ada kat sana untuk uruskan hal-hal macam ni.

Berikan kepada kru produksi acara. Evertts cakap, kru ni dah lama bekerjasama dan dah kenal rapat dengan artis. Tutup mata pun sudah tahu siapa Evertts, siapa Mierul dan hadiah itu untuk siapa. Dengan surat dalam hadiah, confirm lah hadiah korang tu sampai ke tangan artis! Tak payah risau!

House of Kudrat 2.0 Penuh Semangat!

Bercakap pasal semangat peminat, Evertts akui sangat terharu dengan sambutan yang dia terima di acara House of Kudrat 2.0 di KLGCC baru-baru ini. Walaupun dah jangka ramai berdasarkan 4,000 gelang tangan yang dinyatakan dalam peraduan, tapi apabila sampai dan melihat betapa bersemangatnya mereka, itu memang di luar jangkaan Evertts. Memang padu lah energy fans!

Evertts turut meluahkan rasa serba salah sebab banyak masa dihabiskan atas pentas, tak berpeluang nak beramah mesra dengan semua peminat. Tapi, dia lega bila tahu peminat tetap seronok dan hadir semata-mata nak menyokong artis kesayangan. Saya rasa perkara itu indah, katanya. Jadi, lepas ni dah tahu kan, sayang artis, sayang diri sendiri dulu! Utamakan keselamatan always!