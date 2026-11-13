SULUH Borong Sembilan Anugerah, Memang Padu Dominasi Pertandingan Filem Seram CUT!

Hiburan

Malam SCREAMING NIGHT di GSC Mid Valley Megamall jadi saksi bila filem pendek SULUH, terbitan Muhammad Mujahid, bukan setakat menang tapi terus borong sembilan anugerah dalam pertandingan filem seram CUT! musim pertama. Cayalah!

Untuk kemenangan utama ini, pasukan SULUH bawa pulang wang tunai RM10,000 dan peralatan pengimejan Canon. Tak cukup dengan tu, setiap kategori teknikal dan lakonan pun dapat hadiah RM1,000. Memang gempak habis!

Bukan SULUH je yang menyerlah, filem MIMICRY terbitan Haevindhran Pillay pun menang anugerah Muzik Terbaik dan terima RM1,500. SANNIDHI pula, terbitan Sunder Thevaraj, turut terima RM1,500 sebagai finalis.

Yang paling power, filem SANDARAN MANZIL karya Muhammad Harith Irfan Bin Azlan dari KKTM Rembau membuktikan idea lagi penting dari kamera mahal. Filem ini menang Filem Pelajar Terbaik dan Filem Terbaik Rakaman Telefon Pintar. Ini bukti talent tu ada di mana-mana!

Taylor’s University pun dapat pengiktirafan RM3,000 sebab paling banyak hantar penyertaan dari universiti.

Sebenarnya, pertandingan anjuran agensi komunikasi Ampersand Advisory bersama Canon Marketing Malaysia ni tercetus dari satu eksperimen dalaman. Filem seram psikologi pendek diorang, Sup Daging, yang dilancarkan pada Mac 2026 dah kutip lebih 750,000 tontonan online. Jadi, diorang pun buatlah pertandingan filem seram bawah lima minit ni. Musim pertama dah terima 40 penyertaan, dan 24 filem terpilih untuk tayangan pawagam.

Penganjur pun dah sahkan CUT! 2 akan diteruskan dengan format online, peluang untuk pembikin filem tempatan. Tarikh tutup penyertaan 27 April 2027. Jadi, apa lagi alasan korang nak tangguh impian jadi pengarah?

Kami rasa, apa yang paling syiok kat sini bukan SULUH menang besar je, tapi kepelbagaian bakat yang muncul. Ada karya Melayu, ada Tamil, ada pelajar yang merakam dengan telefon pintar, semua bersaing kat pentas yang sama. Inilah ekosistem yang industri kita perlukan untuk terus maju dan lagi banyak hasilkan filem seram yang boleh buat kita tak tidur malam. Korang dah sedia nak tengok apa lagi yang SULUH boleh buat lepas ni?