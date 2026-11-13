Khairulaming Buat Live Streaming Tengah Laut Sabah: Projek Mega Bukan Kaleng-Kaleng!

Hiburan

Usahawan dan pencipta kandungan popular, Khairulaming, sekali lagi mencuri tumpuan ramai apabila membuat kelainan luar biasa. Bayangkan, dia mengadakan sesi live streaming di tengah-tengah laut perairan Sabah!

Ini bukan sesi santai-santai biasa, ya. Menerusi hantaran di media sosialnya, Khairulaming memaklumkan projek mega ni dah dirancang berbulan-bulan lamanya. Projek itu dirancang bagi memastikan kelancaran siaran langsung tersebut. Nak jayakan sesi gempak macam ni, dia siap bawa seramai 30 orang kru tenaga kerja yang merangkumi pelbagai tugasan teknikal dan kreatif. Fuh, macam nak buat filem Hollywood dah gayanya!

Berbulan planning, 3 bot besar untuk angkat barang camera, floor manager, soundman, drone pilot, videographer, technician, cooking crew, semuanya turun padang hari ni, kata Khairulaming yang jelas menunjukkan betapa seriusnya dia dengan projek ni. Memang dia all out habis untuk satu sesi live stream. Dia juga sempat muat naik perkembangan terbaharu yang menunjukkan sebuah kapal layar (yacht) tiba di lokasi sebelum mereka mula belayar di perairan berkenaan.

Sesi siaran langsung atas kapal tu dijadualkan berlangsung sehingga waktu matahari terbenam, sebelum diteruskan dengan acara cooking show dan fire show pada sebelah malam. Ini semua dibawakan khas bersempena penstriman di platform Shopee pada jam 3.30 petang, di mana sebanyak 300,000 botol Sambal Bilis keluaran syarikatnya akan ditambah stok (restock) untuk jualan. Nak jual 300,000 botol, memang patutlah buat show sampai ke tengah laut kan?

Agak-agak berapa lama ya Khairulaming nak recover dari penat lelah projek gila-gila ni?