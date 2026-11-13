Aduh, Nubhan Risau! Rumah Didatangi Pengutip Hutang Cari Bekas Isteri

Hiburan

Penyanyi, Nubhan mendedahkan rumahnya baru-baru ini didatangi individu yang dipercayai pengutip hutang. Menurut Nubhan, 40, individu-individu itu hadir bagi mencari bekas isterinya, Dr Afifah Hidayah Ahmad Tawfek, atau lebih dikenali sebagai Dr Fie.

Perkongsian di Instagramnya itu menunjukkan Nubhan meluahkan kebimbangan serius terhadap keselamatan diri, anak-anak, dan keluarganya. Beliau juga menegaskan tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang sekiranya kejadian itu berulang.

Nubhan berkata, "Memandangkan kedatangan pengutip hutang tersebut bertujuan mencari bekas isteri, saya mohon jasa baik agar anak-anak, keluarga dan diri saya tidak dilibatkan dalam isu ini." Nubhan dipercayai turut membuat laporan polis berhubung kejadian ini, namun butiran tarikh laporan tidak didedahkan.

Laporan berkenaan turut menyebut Dr Fie gagal dihubungi oleh pihak pemiutang. Nubhan mengakui bimbang kejadian itu boleh menjejaskan emosi anak-anaknya yang kini berada di bawah jagaannya: Aafiya Kamilia, lapan tahun; Ahmad Aaffan, enam tahun; dan Afzan Nayille, tiga tahun.

Untuk rekod, Nubhan dan Dr Fie mendirikan rumah tangga pada Ogos 2015 sebelum disahkan bercerai talak dua pada 2 Disember 2025. Harap-harap insiden macam ni tak berulang lagi dan keamanan keluarga Nubhan terjaga, kan?