Che Ta Akui Guna Filter Sebab Nak Nampak Gebu: "Kita Cantik Berjemaah!"

Hiburan

Bintang versatil, Rozita Che Wan atau lebih mesra disapa Che Ta, 53, tak berselindung mengakui dia lebih yakin menggunakan penapis wajah atau filter bila merakam video. Katanya, cara ini penting untuk memastikan penampilan sentiasa tip-top depan kamera.

Che Ta menegaskan penggunaan filter ni bukan isu besar yang perlu dikritik, sebab teknologi ni dah jadi kebiasaan dalam kalangan pengguna media sosial. Malah, ibu kepada tiga cahaya mata ini sempat aplikasikan kesan filter tu masa melawat pasar malam baru-baru ini, yang tular baru-baru ini.

Apabila kita letak efek filter, sudah tentu hasilnya turut memberi kesan kepada wajah orang lain. Pada saya, tidak mengapa, kita cantik berjemaah, ujarnya tanpa rasa bersalah. Tambahnya lagi, Saya pun guna filter untuk suka-suka sahaja sebab nak nampak gebu. Orang lain guna filter boleh, takkan saya tidak boleh? Memang ada point lah Che Ta ni, kan?

Video viral yang dikongsikan pelakon drama Bahagia Yang Tertangguh tu memang mencuri perhatian netizen habis-habisan. Bukan apa, filter yang Che Ta pakai tu siap 'ubah' sekali muka individu lain yang kebetulan lalu dekat-dekat dia dalam video tu. Lawak gila!

Netizen pun mengusik, katanya semua yang berdekatan Che Ta masa tu tiba-tiba terkena tempias kejelitaan dia. Ramai jugalah yang puji Che Ta sebab sanggup meredah pasar malam dan tak kekok beramah mesra dengan peniaga, walaupun tampil glamour.

Mengenai rutin pasar malamnya, Che Ta kata dia tak kisah membeli-belah di mana-mana lokasi asalkan dapat bahan mentah yang segar. Dia lagi suka beli sendiri barang dapur sebab boleh pilih sendiri barangan yang menepati cita rasanya. Pasar malam yang dia pergi tu siap diibaratkan macam Chow Kit sebab banyak pilihan barang rare, terutamanya aneka ulam-ulaman yang susah nak jumpa di pasar biasa. Peniaga pun dah kenal dia!

Bahagian barangan runcit kering pula, suami Che Ta yang akan belikan. Kiranya, masing-masing dah tahu apa yang patut dibawa pulang. Ha, eloklah tu, ada team yang power bila bab membeli-belah ni. Barulah cantik berjemaah, shopping pun berjemaah!