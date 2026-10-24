Trisha Ooi Buat Uji Bakat Siri TV Aksi di Indonesia, Rupanya Tersalah Orang?

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Pelakon Trisha Ooi baru-baru ini mendedahkan yang dia pernah terbang ke Indonesia untuk menghadiri uji bakat tertutup bagi membintangi sebuah siri televisyen aksi di sana. Kisah ni dikongsi Trisha di sidang media drama bersiri Pickel Rival di Balai Berita, Bangsar pada Jumaat lepas.

Peluang ni datang bila pihak produksi dari seberang hubungi dia secara terus. Diorang tengah cari pelakon untuk siri yang dah nak masuk musim kedua, dan paling penting, kena ada kemahiran seni mempertahankan diri. Trisha berkata dia jenis yang tidak memilih dan akan rebut peluang yang ada. Wah, memang "go-getter" sejati!

Yang kelakar dan tak sangka, Trisha cuma tahu sebab sebenar dia dipanggil lepas je dia mendarat di sana. Rupanya, pihak produksi tu ingat Trisha ni anak seni dari Indonesia! Diorang tak tahu pun yang dia sebenarnya dari Malaysia. Alamak, terkejut beruk ke tak producer tu bila tahu?

Menurut Trisha, pihak produksi hanya bertanya sama ada dia datang dari Malaysia selepas dia tiba di sana, dan dia mengiyakannya. Fuh, memang power aura Trisha sampai orang sana pun ingat dia lokal!

Trisha cuma berada di Indonesia selama sehari je sebelum balik Malaysia untuk sambung penggambaran. Walaupun keputusan uji bakat tu masih belum diketahui, Trisha tetap bersyukur sebab bakat dia dapat perhatian dari produksi luar negara. Pengalaman ni juga buka mata dia untuk kenal cara kerja industri hiburan di Indonesia.

Trisha turut menyifatkan pihak produksi di sana sebagai sangat baik dan berkata bahasa mereka pun lebih kurang sama. Betul la orang kata, rezeki tak salah alamat. Mana tahu Trisha boleh jadi "wonder woman" versi Indonesia pulak nanti? Kan?