Adoi, Tiga Muka Surat Penuh Hinaan Sampai Luluh Hati Sunggyu Infinite!

Selebriti

Jadi artis K-Pop, memang glamor habis. Tapi, siapa sangka, di sebalik gemerlapan dunia selebriti, ada je tangan-tangan gatal yang tak senang tengok orang berjaya, kan? Macam kes penyanyi Sunggyu, anggota kumpulan Infinite ini, dia pun tak terlepas dari berdepan dengan haters.

Memang tak sangka, dia pernah terima sepucuk surat dari individu misteri yang kerjaannya membawang tentang diri dia. Bayangkan, sebelum naik pentas nak buat persembahan, Sunggyu terima surat tu dan terus baca. Sekali buka, adoi! Ketiga-tiga halaman surat itu, bukan satu, bukan dua, tapi tiga muka surat penuh dengan kata-kata hinaan. Seriuslah, gigih betul hater tu siap tulis karangan panjang lebar semata-mata nak bash orang?

Sunggyu sendiri terkesima, kata dia, "Melihat seseorang sanggup meluangkan begitu banyak masa dan usaha hanya untuk menghina, saya sedar ada orang yang mahu saya terluka walau apa cara sekalipun."

Pergh, memang luluh habis hati dia. Surat benci tu sampai buat Sunggyu hampir hilang semangat tau nak naik pentas. Tapi nasib baik, sokongan padu dari peminat setia Infinite yang percaya dengan bakat dia, berjaya ubat kembali hatinya yang terluka.

Bagi Sunggyu, surat yang menyakitkan hati itu sebenarnya jadi pengajaran buat dia. Ia buat dia lebih menghargai peminat-peminat yang sentiasa mahu lihat dia terus maju dalam kerjaya seni. Selepas baca surat-surat lain, semangat dia kembali membara.

"Ramai yang prihatin, jadi saya tak berpura-pura mengubah hidup sendiri hanya untuk orang lain. Kita juga perlu mempunyai keberanian untuk tidak disukai," luahnya. Betul tu, siapa cakap jadi diri sendiri itu salah? Jangan risau sangatlah cakana orang lain, yang penting kita tahu nilai diri sendiri, kan?