Sharmaine Alexander: Kejar PhD, Menabung Sampai Beli Rumah. Ini Baru Power!

Selebriti

Sementara kawan-kawan seusia sibuk menikmati zaman muda dengan melepak sana-sini, pelakon jelita, Sharmaine Alexander pilih jalan berbeza. Dia lebih suka habiskan masa menimba ilmu demi kejar pencapaian akademik yang cemerlang.

Bagi bekas peserta Dewi Remaja berusia 26 tahun ini, dunia ilmu tu macam tak ada penghujungnya, sentiasa ada benda baru untuk dipelajari. Sekarang ni, dia tengah kejar impian besar untuk genggam ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam jurusan undang-undang sebelum usia mencecah 30 tahun. Memang matlamat yang jarang kita dengar dari selebriti muda lain, kan?

Komitmen Akademik Tak Berbelah Bahagi

Sharmaine mendedahkan yang dia memang ada minat mendalam terhadap pelajaran. Sejak umur 18 tahun lagi, dia dah tetapkan matlamat untuk sambung PhD sebelum 30 tahun. Fuh, memang jauh ke depan pemikirannya! Alhamdulillah, katanya, semua perancangan berjalan lancar macam yang dia impikan.

Dia mula belajar pada usia 18 tahun dan tak pernah berhenti sampai sekarang. Ini menunjukkan betapa seriusnya dia dalam mengejar ilmu. Bayangkan, dari usia 18 hingga 23 tahun, Sharmaine dah berjaya kumpul lebih kurang RM10,000. Jumlah ni bukan kecil ya, dan ia digunakan untuk menampung perbelanjaan ketika menjalani latihan dalam kamar (chambering). Ini semua demi memastikan perjalanan akademik dan perancangan masa depan dia tak terganggu sebab masalah kewangan.

Strategi Kewangan Yang Bijak

Disiplin menabung Sharmaine ni memang patut dipuji. Dia dah mula menyimpan duit dari remaja lagi, satu langkah yang sangat bijak dan jarang dilakukan oleh kebanyakan orang muda. Dia tak main-main bab duit ni. Masa dapat biasiswa dulu pun, dia dah mula simpan duit sebagai persediaan untuk tinggal di Semenanjung selepas habis belajar. Ini menunjukkan dia memang seorang yang perancang!

Dia faham betul betapa mahalnya kos sara hidup, terutama bila sewa tempat tinggal. Untuk deposit saja dah boleh cecah RM6,000! Sebab tu lah, kalau ada sesuatu yang dia inginkan, dia akan tetapkan sasaran dan kumpul duit awal-awal. Kita semua patut contohi cara dia menguruskan kewangan ni. Memang smart habis!

Pengorbanan dan Pencapaian Yang Membanggakan

Sharmaine sedar, setiap usaha keras pasti ada pengorbanannya. Pelakon drama Kasih Yang Terkorban ini terpaksa korbankan masa bersama keluarga tersayang demi pastikan perjalanan dia ke arah kejayaan berjalan lancar. Kadang-kadang, dia tak dapat balik Sabah atau keluar berseronok macam kawan-kawan lain. Masa orang lain lepak, dia pula sibuk belajar. Tapi semua ni, katanya, dia buat sebab memang ada minat yang mendalam pada pelajaran.

Dia juga mengaku dia sejenis yang takut nak minta bantuan kewangan daripada orang lain, termasuk keluarga sendiri. Sebab tu lah, dia akan usaha sedaya mungkin untuk uruskan kewangan sendiri. Hasilnya? Baru-baru ini, Sharmaine berjaya beli rumah sendiri pada usia 26 tahun! Memang hebat dan sangat membanggakan. Dia gembira sangat sebab akhirnya dapat bina kehidupan sendiri di Semenanjung. Ini bukan senang ya nak buat masa usia muda macam ni!

Inspirasi Dari Ibu dan Jaminan Masa Depan

Kegigihan Sharmaine mengejar pencapaian akademik cemerlang ni sebenarnya ada sebab yang lebih mendalam. Dia nak ubah nasib kehidupan dia dan keluarga, di samping nak hargai pengorbanan ibunya. Katanya, kekuatan dia datang daripada ibu yang sentiasa berpesan kepada adik-beradik supaya utamakan pelajaran sebab pendidikan mampu ubah nasib seseorang. Memang terbukti, pendidikan telah ubah kehidupan dia.

Ibu dia selalu berpesan, kalau nak keluar dari kampung dan ubah nasib hidup, kena belajar bersungguh-sungguh. Nasihat ini memang lekat dalam kepala Sharmaine. Dia juga berpendapat, pendidikan bukan sekadar untuk dapat kelayakan akademik semata-mata, tapi jadi jaminan masa depan kalau kerjaya dalam industri hiburan tak berjalan macam yang diharapkan. Sekurang-kurangnya, dia masih ada kelayakan untuk kembali bekerja dalam bidang asal sebagai peguam. Bagi dia, pendidikan itu adalah satu bentuk jaminan atau sandaran hidup.

Betullah kata Sharmaine, pendidikan ni memang jaminan paling kukuh untuk masa depan. Jadi, apa lagi alasan kita nak malas belajar?