ASA2026: Anugerah Bertaring Emas, Pengiktirafan Tanpa Diskriminasi

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Anugerah Seri Angkasa 2026 (ASA2026) yang menutup tirai pada hujung minggu lalu, sekali lagi menjadi bukti nyata. Apabila dikendalikan dengan genius dan diketuai oleh pembuat keputusan yang tepat, sesebuah acara yang sebelum ini mungkin kurang menyengat, kini mampu bersinar bak emas. Visual persembahan dan susunan acara ASA2026 memang nampak di landasan yang betul. Tepukan gemuruh untuk acara sebegini, memang padu!

ASA2026 telah mencatat sejarah tersendiri dalam kamus kerjaya penggiat seni dan dunia penyiaran Malaysia. Segala teka-teki mengenai siapa yang akan menang kini terjawab, dengan pengiktirafan diberikan kepada mereka yang benar-benar layak selepas mencurahkan keringat, bakat, dan dedikasi untuk mengangkat karya tempatan ke tahap yang lebih tinggi.

Datuk Rahim Razali Terima Anugerah Tokoh, Nasihat Emas Untuk Generasi Muda

Salah satu momen paling ‘mahal’ dalam penganjuran kali ini ialah apabila legenda, Datuk Rahim Razali, dinobatkan sebagai penerima Anugerah Tokoh Seri Angkasa. Ini adalah pengiktirafan atas sumbangan dan jasa besarnya dalam industri seni tempatan selama hampir tujuh dekad bergelar anak seni, sejak tahun 1959. Power betul!

Datuk Rahim Razali, yang tidak lokek berkongsi nasihat kepada generasi muda, berkata minat sahaja tidak cukup untuk membina kerjaya. Ia perlu datang seiring dengan kesungguhan mencari ilmu dalam setiap aspek. Beliau juga melihat kehadiran ramai bakat muda dalam industri lakonan dan perfileman sebagai perkembangan positif, namun perlu diiringi dengan keikhlasan.

“Bagus apabila melihat semakin ramai anak muda menceburi industri lakonan dan perfileman tetapi nasihat saya cuma satu iaitu jujurlah dengan diri sendiri serta minat yang dimiliki. Pastikan minat itu benar-benar tulen, bukan sekadar suka-suka. Kalau sudah masuk bidang ini, lakukan dengan serius dan jangan sambil lewa. Banyakkan membaca untuk menambah pengetahuan dan pengalaman selain memahami selok-belok penceritaan serta pembinaan watak. Semua itu perlu dipelajari atas usaha sendiri,” kata figura berusia 87 tahun itu.

Walaupun usianya sudah mencecah 87 tahun, beliau tidak menolak tawaran berlakon tetapi meletakkan batasan pada pergerakan dan tempoh penggambaran kerana sudah tidak mampu berada lama di lokasi. Bekas pengulas sukan yang disegani ramai ini turut menerima sebuah kereta jenama Proton e-Mas7 pada malam ASA2026. Wah, rezeki tak putus!

Azhan Rani Menang Besar, Bersyukur Kekal Relevan

ASA edisi ke-37 ini juga menyaksikan kemunculan Azhan Rani yang menjulang trofi Pelakon Lelaki Drama TV Terbaik. Kemenangan ini diraih menerusi lakonan mantapnya membawa watak antagonis, Deris dalam naskhah “Wok” arahan Eyra Rahman. Memang terbaiklah!

Kemenangan bermakna itu disambut dengan rasa syukur dan rendah diri oleh Azhan. Beliau mengakui tidak pernah meletakkan sebarang harapan untuk membawa pulang trofi, apatah lagi apabila bersaing dengan Allahyarham Jalil Hamid dalam kategori sama. Walaupun sering tercalon dalam anugerah berprestij, Azhan tidak pernah menganggap dirinya sebagai pelakon hebat, sebaliknya sentiasa menghargai setiap pengiktirafan yang diterima.

“Terima kasih kepada yang menghargai bakat seni kami di depan dan juga di belakang kamera tanpa diskriminasi,” katanya. Azhan, 50, juga bersyukur kerana masih diberikan peluang untuk terus berkarya dan kekal relevan dalam industri seni, meskipun tidak tergolong dalam kelompok pelakon yang terlalu popular. Dia sedar ramai kawannya yang bergelut untuk kekal relevan.

Menurutnya, setiap tawaran lakonan adalah amanah, bukan peluang untuk mengejar anugerah. Setiap kali ditawarkan ruang untuk berlakon, itulah anugerah sebenar-benarnya kerana mampu berkarya. Beliau juga percaya kejayaan ini adalah hasil doa ramai, sahabat, dan keluarga, terutamanya ibu serta arwah bapanya.

Pengiktirafan Lain Buat Penggiat Seni

Noorkhiriah dan Azhan Rani masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai berserta trofi kemenangan. Drama “Selampai Labung” arahan Danny Alamsyah Adriansyah pula dinobatkan sebagai Drama TV Terbaik, sekali gus membawa pulang Dana Kandungan Digital (DKD) berjumlah RM200,000 berserta trofi. Fuh, lumayan!

Bagi kategori Pelakon Pembantu Drama TV Terbaik, trofi menjadi milik Harun Hashim untuk “Bilal Dan Abah” dan Siti Elizad untuk “Detik Waktu”. Masing-masing menerima wang tunai RM8,000 dan trofi. Zahiril Adzim pula membuktikan kepelbagaian bakatnya apabila dinobatkan sebagai Pelakon Komedi TV Terbaik menerusi drama “Ramadan I Miss You”.

ASA2026 bukan sekadar meraikan bintang di depan lensa, tetapi turut mengangkat kerja keras penggiat seni di balik tabir. Pelbagai kategori teknikal seperti tatarias, produksi kamera, dan suntingan audio TV turut diberi penghormatan sewajarnya kerana merekalah nadi kekuatan setiap karya. Siapa kata kerja belakang tabir tak penting? Ini buktinya!

Malam anugerah ini memang menunjukkan yang industri seni kita ni kaya dengan bakat, dari depan pentas sampai ke belakang tabir. Jadi, apa lagi yang kita nak capai tahun depan agaknya?