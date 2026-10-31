Josiah Hogan Harap Industri Seni Hargai Pelakon Senior: "Bukan Persoal Rezeki, Tapi..."

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Pelakon Josiah Hogan baru-baru ini meluahkan harapan agar penggiat industri seni di Malaysia terus memberikan kepercayaan dan peluang kepada pelakon senior. Katanya, golongan ini dah habiskan sebahagian besar hidup mereka dalam dunia lakonan, dan patut dihargai.

Memang betul pun apa Josiah cakap tu. Bukan senang nak hadap kekurangan tawaran bila dah di hujung kerjaya, lagi-lagi kalau dah puluhan tahun mencurahkan masa dan tenaga. "Kita sebagai pelakon habiskan masa dan tenaga dalam industri selama 16, 20 atau 30 tahun. Kalau tiba-tiba di hujung perjalanan kita dah kurang mendapat perhatian, susah untuk berpatah balik," jelasnya. Betul, takkanlah nak jadi muda balik dan mula dari awal, kan? Industri kita ni memang berasaskan kepercayaan, kalau dah tak ada, macam mana?

Josiah sempat berkongsi pandangannya masa majlis pelancaran lembut filem Takluk 2: Op Daulat di Kementerian Pertahanan baru-baru ini. Baginya, pengorbanan pelakon yang dah berbakti masa mereka popular dan muda tu, patutlah terus dihargai bila dah berusia. Penat lelah diorang sepatutnya dibalas dengan peluang dan penghargaan yang setimpal.

Menurutnya, perkara yang menyedihkan ialah apabila pelakon senior tidak diberikan kepercayaan seperti yang mereka berikan kepada industri. Alahai, sentap juga dengar kenyataan ni. Dah bagi semua masa muda, tapi bila dah senior, tak dihargai pula. Memanglah rasa terkilan.

Tapi, jangan salah faham pula. Josiah tegaskan dia bukan nak menuding jari kat sesiapa, cuma harap sangat ruang pekerjaan tu boleh dibuka kepada lebih ramai pelakon. Dia bagi cadangan, kalau ada banyak watak dalam satu naskhah, penerbit boleh pertimbangkan pelakon yang ada masa lapang.

Katanya, ini bukan mempersoalkan rezeki, tetapi kalau seseorang itu tidak mempunyai kelapangan, ambillah pelakon lain yang ada masa. Kan? Rezeki memang di tangan Tuhan, tapi kalau asyik panggil muka sama sampai jadual berlaga, baik bagi peluang kat orang lain yang free dan boleh fokus.

Dia pun kongsi pengalaman sendiri, pernah jadi pilihan kedua, ketiga, malah keempat untuk satu watak. Contohnya, watak SAC Kamal dalam filem Takluk. Walaupun bukan calon utama, babak dia dengan Datuk Ahmad Tamimi Siregar jadi viral dan orang ramai asyik bercakap. Dia menambah, tiada siapa tahu apa yang akan berlaku jika calon lain membawa watak itu kerana rezeki datang daripada Tuhan.

Josiah percaya, pelakon yang ada masa untuk betul-betul mendalami watak tu, selalunya akan hasilkan persembahan yang mantap. Katanya, mana tahu watak itu boleh menjadi tular sebab pelakon berkenaan ada masa dan fikiran yang terbuka untuk mendalami watak. Jadi, tak semestinya kena cari pelakon yang jadualnya padat sampai tak cukup tidur, kan? Mungkin yang ada masa ni lah yang akan buat watak tu meletup! Korang rasa macam mana?