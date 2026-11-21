Hiburan

Pelakon Tracie Sinidol sentiasa mengakui dirinya sangat berhati-hati dalam menjaga nama dan reputasi diri, terutamanya bila dah masuk kancah industri hiburan ni.

Pada usia 25 tahun, Tracie berkata, matlamat utamanya adalah untuk memastikan nama baik keluarganya sentiasa terpelihara. Oleh itu, dia memang tekad untuk mengelakkan dirinya daripada terpalit sebarang kontroversi atau isu negatif yang boleh memberikan kesan besar, bukan sahaja kepada dirinya tetapi juga pada maruah keluarga.

Jaga Reputasi, Elak Kontroversi

Bagi Tracie, tiada apa yang lebih membanggakan daripada mengekalkan rekod bersih tanpa cerita buruk. Dia meluahkan harapan yang tinggi agar pada masa hadapan, tiada sebarang skandal atau berita tidak baik yang akan dikaitkan dengan namanya.

Disebabkan itu, Tracie sentiasa cuba sedaya upaya untuk menjaga reputasi dan nama baiknya sendiri, sebab dia sedar dia membawa nama keluarga bersama.

Nasihat Ibu, Panduan Hidup

Dalam hal ini, ibunya memainkan peranan penting dalam membentuk peribadinya. Tracie berkongsi, ibunya selalu mengajarnya untuk mengambil perkara yang baik dan membiarkan sahaja perkara yang tidak elok. Nasihat yang simple tapi penuh makna ni memang jadi pegangan dia dalam meniti arus populariti.

Hubungan Tracie dengan ibunya juga sangat rapat, di mana mereka sentiasa berkongsi cerita dan pengalaman mengenai kehidupan masing-masing.