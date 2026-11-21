Hiburan

Pelakon Sharmaine Alexander baru-baru ini meluahkan rasa syukur di Threads kerana dikelilingi rakan-rakan yang mempunyai matlamat dan perancangan hidup yang jelas. Baginya, penting untuk memilih ‘circle’ kawan yang betul, kerana mereka boleh membina atau menghancurkan seseorang.

Sharmaine berkongsi rasa terujanya apabila perbincangan dalam kalangan rakan-rakannya kini berlegar tentang aset dan perancangan masa depan, berbanding ketika mereka mula bertemu. Dia mendedahkan mereka bertemu pada usia 18 tahun sebagai pelajar undang-undang yang masih buntu, namun kini pada usia 26 tahun, perbualan sudah beralih kepada topik hartanah dan aset peribadi, dengan matlamat untuk memiliki aset sendiri sebelum mencecah 30 tahun.

Katanya, dua daripada mereka sudah berjaya mendapatkan rumah; rumahnya sendiri akan siap pada Disember ini, manakala rumah seorang lagi dijangka siap pada 2028. Seorang lagi pula masih dalam proses permohonan.

Pelakon itu menasihatkan orang ramai untuk mengelilingi diri dengan individu yang sentiasa berbicara tentang masa depan, menyimpan duit, dan berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik. Dia menekankan bahawa rakan-rakan yang positif akan sentiasa memberi sokongan dan inspirasi untuk menjadi insan yang lebih baik.

Jadi, ‘circle’ korang sekarang ni, bawa ke mana? Ke arah jaya atau jalan-jalan cari makan je?