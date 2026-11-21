Hiburan

Aduh, ingatkan zaman sekarang bakat je yang penting. Tapi Idan Aedan dah buka mata kita pasal realiti pedih industri hiburan Malaysia. Pelakon kacak ni mendedahkan dia pernah kena 'reject' banyak kali daripada tawaran berlakon cuma sebab satu benda: jumlah pengikut kat media sosial tak cukup tinggi! Gilalah, ini memang tak sangka.

Walaupun pahit, Idan, atau nama sebenarnya Muhammad Shahidan Abdullah, 22, ni cool je. Dia tak salahkan pun pihak produksi semata-mata. Sebaliknya, dia mengaku salah sendiri yang kurang faham apa yang penerbit dan produksi nak. "Sebenarnya betul, saya pun ada juga banyak kali ditolak sebab saya tidak ada banyak pengikut. Pernah juga, banyak kali," katanya. Kan dah cakap, dia memang jujur!

Menurut Idan, dia sedar yang dia kena perbaiki diri dan tak galakkan pelakon lain untuk tak aktif kat media sosial. Sebab, benda ni PENTING!

Tapi, jangan ingat senang nak jadi social media butterfly. Idan sendiri mengaku dia bukan jenis yang suka menunjuk-nunjuk atau terlalu aktif buat konten kat TikTok. Yelah, tak semua orang selesa kan? Tapi demi karier, terpaksa lah adjust sikit. Dia kata, dia kena adil pada pengikut dia. Takkan nak biarkan diorang tertunggu-tunggu tanpa sebarang update, kan?

So, apa yang Idan selalu kongsi? Selain update kerja, dia banyak muat naik pasal kucing sebab dia memang pencinta kucing dan membela kucing. Bolehlah tu, janji ada engagement!

Dan inilah part paling buat kita fikir dua tiga kali. Idan bersetuju yang kerjaya pelakon zaman sekarang bukan setakat kat set penggambaran je. Media sosial ni boleh jadi lubuk rezeki lain, terutamanya dengan kempen jenama. Kadang-kadang, bayaran kempen ni lagi lumayan dari bayaran berlakon! "Lakonan bukanlah seindah yang disangka kerana kadangkala prosesnya mengambil masa dua hingga tiga bulan, tetapi dibayar sebegitu sahaja. Jadi ia sangat bergantung kepada perkara lain juga," katanya lagi.

Jadi, moral of the story: kalau nak survive dalam industri hiburan sekarang, bakat tu penting, tapi follower pun sama penting! Aduh, kena jadi pakej lengkap ke baru boleh berjaya? Korang rasa, adil ke macam ni?