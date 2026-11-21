Hiburan

Festival Filem Malaysia ke-35 (FFM35) tahun ini bakal menyaksikan perubahan besar dalam sistem penjuriannya, hasil cetusan idea daripada pelakon dan pengarah prolifik, Bront Palarae. Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Finas, Azmir, telah mendedahkan kelainan ini, menjanjikan proses pemilihan pemenang yang lebih telus dan adil.

Bront Palarae, yang kita kenal sebagai seorang aktor, pengarah, penulis skrip, dan penerbit yang sentiasa berani mencuba perkara baharu, kini membuktikan lagi sumbangannya bukan hanya di hadapan atau di belakang kamera, tetapi juga dalam struktur penganjuran acara berprestij. Perkara ini dikongsi dalam episod terbaharu Vodcast Kenot Brain.

Sistem Penjurian Baharu Demi Ketelusan Hakiki

Azmir, selaku CEO Finas, menjelaskan bahawa tujuan sistem penjurian ini adalah untuk memastikan proses pemilihan pemenang berlangsung secara lebih telus dan adil. Jujurnya, siapa je tak nak sistem yang adil? Bayangkan penat lelah anak seni buat filem berkualiti, tapi penilaiannya dipertikaikan. Dengan inisiatif sebegini, diharapkan FFM35 tahun ini akan lebih diterima ramai dan hasilnya benar-benar mencerminkan karya terbaik. Ini bukan sekadar ubah prosedur, tapi macam satu "upgrade" besar-besaran untuk kredibiliti anugerah kita.

RM1 Juta Tunai Kekal Untuk Pemenang Filem Terbaik

Selain perubahan sistem penjurian, Azmir turut mengesahkan bahawa ganjaran untuk kategori Filem Terbaik akan kekal dengan imbuhan wang tunai sebanyak RM1 juta. Wow, sejuta ringgit tu! Jumlah yang lumayan ini memang boleh buat ramai penggiat filem teruja dan lebih bersemangat untuk menghasilkan karya yang lebih mantap. Mengekalkan ganjaran sebesar ini menunjukkan komitmen Finas dalam menghargai usaha keras pembikin filem dan membantu melonjakkan lagi mutu industri.

Ini bukan saja satu pengiktirafan, tapi juga satu suntikan dana yang besar untuk mana-mana produksi. Duit sebanyak itu, kalau kena gaya, boleh la digunakan untuk projek seterusnya atau sebagai modal pusingan. Jadi, saingan untuk kategori Filem Terbaik tahun ini pasti akan lebih sengit dan mendebarkan. Siapa lah agaknya yang bertuah nak bawa balik trofi dan cek ‘gah’ tu nanti? Memang kena buat filem power gila-gila lah baru ada can!

Kisah Calon Pelakon Wanita Terbaik, Shasha

Dalam episod vodcast yang sama, salah seorang calon Pelakon Wanita Terbaik, Shasha, turut berkongsi cerita menarik tentang pencalonannya menerusi filem "Malam Terlarang". Shasha menceritakan perasaannya yang bercampur baur ketika menerima panggilan telefon untuk menghadiri majlis pengumuman senarai lima calon terbaik FFM35. Yang lagi buat kita terkejut, dia tak tahu pun tujuan sebenar kenapa dia diminta hadir. Imagine la, pergi majlis tak tahu apa-apa, tup-tup nama sendiri disebut sebagai calon terbaik! Mesti jantung tu dah berdebar sakan macam nak pecah.

Shasha juga mengambil peluang dalam temubual tersebut untuk mengimbas kembali perjalanan seninya sepanjang sembilan tahun bergelar anak seni. Bukan senang tau nak kekal relevan dalam industri hiburan kita ni, kena betul-betul kental dan sentiasa belajar. Dia turut berkongsi pendekatan yang digunakannya untuk mendalami selok-belok lakonan dan cara dia memantapkan mutu persembahannya dari masa ke masa. Ini menunjukkan dedikasi Shasha yang tak pernah berhenti mencari ilmu dan memperbaiki diri, sesuatu yang patut dicontohi oleh semua anak seni, terutamanya yang baharu nak berjinak-jinak.

Secara keseluruhan, episod terbaharu Vodcast Kenot Brain ni memang penuh dengan perkongsian menarik tentang pengalaman, perjalanan kerjaya, dan perkembangan industri perfileman tempatan. Dengan perubahan yang dijanjikan untuk FFM35, diharapkan anugerah filem kita akan terus berkembang dan menjadi lebih relevan di mata semua. Marilah kita sama-sama nantikan siapa yang bakal menggondol trofi dan menjadi pemenang! Agak-agaknya, sistem baharu ni akan mengubah landskap kemenangan tak?