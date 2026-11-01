Topi Kecil Dari Ibu, Pengubat Rindu Syafiq Kyle Yang Buat Kita Pun Terharu!

Hiburan

Siapa sangka, sebuah topi kecil yang comel rupanya jadi 'harta karun' paling bermakna buat pelakon pujaan ramai, Syafiq Kyle. Bukan topi biasa-biasa tau, ini hasil tangan bonda tercinta beliau, Allahyarham Rohaya Sulaiman, sebelum ibu Syafiq menghembuskan nafas terakhir.

Syafiq, atau nama penuhnya Mohd Syafiq Shamim Abdul Razak, 34 tahun, cerita yang ibunya memang banyak habiskan masa kat bilik je bila kesihatan dah mula merosot. Sepanjang kira-kira dua bulan sebelum pemergiannya, dia tak banyak bergerak, jadi dia menghabiskan masa dengan mengait. Lepas arwah ibu takde, Syafiq ternampaklah topi kecil yang dah siap dikait tu. Aduh, sebaknya!

Eh, tapi idea mengait ni bukan saja-saja datang tau. Isteri Syafiq, pelakon Mimi Lana, yang prihatin dengan ibu mentuanya, pernah tanya arwah ibu Syafiq kalau-kalau dia tahu mengait. Arwah ibu Syafiq pun jawab pernah kait baju untuk anak-anak masa kecil dulu. Mimi kemudian membelikan satu set peralatan mengait untuk diberikan kepada arwah ibu. Sweet gila kan Mimi ni?

Pengalaman ni memang buat Syafiq sedar, kita kena kejar impian walau sekecil mana pun. Katanya, setiap ibu mesti ada impian, tapi kadang-kadang dorang terpaksa 'pause' impian sendiri sebab nak besarkan anak-anak. So, kalau korang masih ada ibu, cubalah tanya apa impian terpendam dorang. Mana tahu, boleh tolong capai impian tu. Betul juga kan, kadang kita lupa nak tanya benda macam ni.

Untuk pengetahuan semua, ibu Syafiq meninggal dunia sebab kanser paru-paru tahap empat. Berita pemergian Allahyarham Rohaya ni diumumkan adiknya, Syazwan Razak, bersama Mimi Lana kat media sosial pada 17 Oktober lepas.

Topi kecil ni bukan sekadar kain yang dikait, tapi penuh dengan kasih sayang dan kenangan abadi. Fuh, siapa sini yang terus rasa nak peluk ibu lepas baca ni? Komen sikit!