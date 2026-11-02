Tomok Hormat Keputusan Syuk, Pintu New Boyz Sentiasa Terbuka

Hiburan

Penyanyi Tomok, atau nama sebenarnya Shah Indrawan Ismail, 42, menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan bekas pemain bass kumpulan New Boyz, Syuk, yang menolak pelawaan untuk kembali bersama band itu bagi menjayakan konsert mereka pada 5 Disember nanti.

Tomok, sebagai vokalis dan peneraju kumpulan, telah berusaha keras untuk mengajak Syuk, untuk menyertai kembali pentas konsert.

Pencarian Bertahun-tahun Tanpa Henti

Menurut Tomok, pelbagai usaha telah dilakukan bagi mengajak Syuk berkumpul semula. Bukan sekadar menelefon atau menghantar mesej, malah dia sendiri pernah berkunjung ke kediaman Syuk. Namun, segala usaha itu tidak membuahkan hasil.

Hubungan mereka, walaupun sudah lama tidak bertemu dan terputus komunikasi, tetap kekal baik sebagai sahabat. Tomok turut mengimbas kembali peranan Syuk yang penting dalam kejayaan awal New Boyz. Syuk, kata Tomok, telah menyumbang kepada dua album New Boyz — album pertama New Boyz dan Akur — yang sangat popular dan membuka jalan luas untuk kumpulan itu sebelum dia mengundur diri.

Tomok menceritakan, ini bukan kali pertama dia cuba menghubungi Syuk. Untuk konsert New Boyz yang pertama pada tahun 2023, dia sudah cuba mencari Syuk tetapi tiada jawapan. Situasi yang sama berlaku untuk konsert kedua, ketiga, malah keempat. Bayangkan, empat konsert berlalu begitu saja tanpa sebarang respons daripada Syuk, memang kena tabah betul hati Tomok ni.

Untuk konsert kelima yang bakal berlangsung tidak lama lagi, Tomok mengambil langkah yang lebih drastik. Dia cuba menguar-uarkan pencarian Syuk di media sosial, berharap ada individu terdekat yang boleh menyampaikan mesej kepadanya selepas perkara itu mendapat liputan media.

Akhirnya Ada Respon, Tapi…

Setelah sekian lama menyepi, akhirnya Syuk membalas mesej peribadi Tomok. Syuk menjelaskan pendiriannya untuk tidak menyertai konsert berkenaan. Syuk, katanya, mempunyai alasan tersendiri selain turut mendoakan kejayaan konsert New Boyz.

Pada 1 November, Tomok mendapat tahu Syuk telah memuat naik kenyataan di akaun TikTok miliknya, secara terbuka menyatakan dia tidak berminat untuk menyertai konsert itu. Dalam hantaran tersebut, Syuk turut mengucapkan selamat maju jaya kepada New Boyz. Tomok menambah, Syuk juga menghantar mesej peribadi kepadanya selepas sekian lama tidak berhubung. Alasan yang diberikan sama saja dengan apa yang dikongsikan di TikTok: sibuk dengan urusan kerja dan komitmen keluarga.

Pintu Sentiasa Terbuka Untuk Syuk

Sebagai seorang sahabat, Tomok menyatakan dia menghormati keputusan Syuk. Mesej yang disampaikan secara peribadi mahupun di TikTok adalah konsisten, jadi Tomok tidak melihat ada sebarang masalah bagi pihaknya. Tiada drama, tiada merajuk, semuanya chill.

Namun begitu, pelantun lagu Meraung ini menegaskan bahawa peluang untuk Syuk kembali bersama New Boyz sentiasa terbuka luas. Jika suatu hari nanti hati Syuk terbuka untuk kembali bersama mereka, Tomok berpesan agar Syuk hubungi sahaja dia. Alahai, memang kawan sejati Tomok ni, tak putus asa!

Tomok menjelaskan, semua usaha yang gigih ini dibuat demi mengimbau kenangan bersama para peminat yang membesar dengan lagu-lagu New Boyz. Ramai peminat lama yang sudah tentu rindu nak tengok barisan asal New Boyz beraksi di pentas. Memang throwback habis la kalau dapat tengok diorang bersatu balik. Harap-harap suatu hari nanti, Syuk berubah fikiran dan kita semua dapat mengubat rindu dengan formasi lengkap New Boyz, kan?