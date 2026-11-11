Farah Ahmad bongkar rahsia jadi pelakon berjiwa: Bukan sekadar glamor!

Hiburan

Dalam dunia hiburan, populariti selalu jadi ukuran kejayaan, kan? Tapi bagi pelakon berkaliber macam Farah Ahmad, nilai sebenar seorang anak seni tu jauh lebih dalam dari sekadar viral atau spotlight kamera. Dengan pengalaman panjang dalam industri, Farah, atau nama sebenarnya Nur Farahaizah Ahmad Zaharuddin, dah buktikan kehebatannya menghidupkan watak dalam banyak naskhah. Antara naskhah yang dilakonkannya ialah Roh dan La Luna. Setiap kali dia muncul, kita memang nampak kesungguhan dia menyelami emosi dan bawa cerita sampai ke jiwa.

Lebih Dari Sekadar Populariti

Ramai orang fikir, jadi pelakon ni senang gila. Asal takde kerja, bolehlah cuba berlakon sebab nampak glamor dan duit pun masyuk. Farah Ahmad sendiri akui, persepsi ni timbul bila khalayak cuma nampak kesenangan dan kelebihan depan kamera. Memanglah ada kelebihan jadi anak seni, tapi orang ramai hanya nampak bila bintang tengah menyinar, tak tahu pun struggle belakang tabir.

Seni Itu Penting, Bukan Hanya Duit

Bagi Farah, yang berumur 48 tahun, seni ni elemen penting dalam kehidupan manusia. Walaupun tak selalu boleh ukur dengan duit atau angka, sumbangan dia tu besar. Cuba bayangkan, kalau hidup ni takde hiburan langsung? Takde muzik nak dengar, takde filem nak layan, takde karya seni nak tenung, mana kita nak lepaskan stress? Dia menegaskan nasyid dan zikir pun sebahagian daripada hiburan, dan setiap bentuk seni ada peranannya. Betul juga kan? Bukan semua benda boleh letak harga.

Resepi Lakonan Berjiwa: Cara Farah Ahmad

Nampak macam kerja kreatif je, tapi Farah jelaskan, jadi pelakon ni bukan main-main. Seorang pelakon tu kena ada kefahaman mendalam terhadap karakter, siap dengan hukum sebab dan akibat lagi. Bukan semua orang boleh berlakon, ya! Dia tegas, pelakon sebenar perlu memahami apa yang hendak disampaikan menerusi wataknya, sama ada baik atau jahat.

Bila bawa watak jahat pun, kena pandai cari 'titik perubahan' supaya penonton sedar yang perbuatan tu salah. Bukan main belasah je jahat sampai orang benci tak tentu pasal. Proses ni perlukan penelitian yang tinggi. Kita kena tahu macam mana nak sampaikan mesej tanpa rosakkan kefahaman penonton. Itulah sebabnya dia kata lakonan bukan pekerjaan mudah. Jadi, kalau nak jadi pelakon power, kena faham karakter sampai ke akar umbi, tahu apa mesej nak disampaikan, dan paling penting, kena ada niat nak 'ajar' penonton melalui watak tu. Ini barulah pelakon ada misi!

Jangan Mudah Melabel 'Kayu'

Dalam industri hiburan, perhatian memang aset penting. Tak hairanlah kalau ramai pelakon berdepan kritikan bila lakonan diorang tak sepadan dengan populariti. Tapi Farah, ibu tiga anak ni, memilih untuk tak mudah-mudah label orang 'pelakon kayu'. Dia kasihankan perasaan orang lain. Dia percaya setiap individu ada journey sendiri dan ruang untuk berkembang. “Kalau kita mengatakan seseorang itu kayu, kemudian dia berkecil hati dan terus hilang semangat, apa manfaatnya?” katanya lagi. Ha, sentap siapa yang suka judge tu! Kritikan tu penting, tapi kena ada cara yang berhemah. Jangan sampai netizen ikut rentak kita kecam tak tentu pasal. Ingat, keyboard warrior tu ada kat mana-mana!

Mhia Firdaus: Ikut Jejak Ibu, Tapi Dengan Ilmu

Farah juga kongsi pendekatan dia didik anak-anak, termasuklah Mhia Firdaus yang dah mula tunjuk bakat berlakon. Mhia ni pun bukan calang-calang, dah berjaya tambat perhatian juri Festival Filem Golden Horse ke-63 dan tercalon dalam kategori Pelakon Pembantu Wanita Terbaik untuk filem Sayang Sayang. Gempak gila, sebab Mhia, yang berumur 20 tahun, adalah pelakon Melayu pertama dapat pencalonan macam ni kat festival berprestij tu!

Farah cakap dia tak pernah paksa anak-anak ikut jejak dia. Tapi dia nak diorang kenal industri seni ni betul-betul, dan faham peranan dia dalam masyarakat. Dia akan menyokong kalau anak-anak mahu menceburi bidang seni, tapi enggan mereka masuk hanya kerana glamor atau perkara menarik di hadapan kamera. Dia nak Mhia dan adik-beradik dia belajar dan faham apa sebenarnya seni, termasuklah apa yang berlaku di sebalik tabir. Kalau diorang boleh bantu satu dua orang faham nilai sebenar bidang ni pun, dah kira satu usaha yang bermakna. Paling penting bagi Farah, mereka tahu sebab memilih laluan tersebut dan apa sumbangan boleh diberikan kepada orang lain.

Jadi, dah faham kan kenapa jadi pelakon ni bukan sekadar mekap tebal, baju lawa, dan pose depan kamera? Memang kena ada jiwa dan ilmu lah! Korang setuju tak?